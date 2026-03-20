台幣收31.97元、逾10個月新低 下週恐再測32元關卡

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今日開高走低，在外資持續賣超近400億元壓力下，新台幣兌美元匯率同步承壓，午後最低下探至32.025元，為本週以來第二度見到32字頭。所幸尾盤在中央銀行進場調節下，匯價收在31.97元、貶值1.7分，匯價連續兩日收黑，並創逾10個月新低，成交量仍達32.085億美元。

累計本週，新台幣再貶值5.2分、貶幅約0.16%，已連續三週收貶。

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台股方面，今日終場下跌145.8點，收在33543.88點，三大法人合計賣超488.13億元。其中，外資在前一日大舉賣超逾900億元後，今日賣壓雖略有收斂，但仍賣超399.85億元，顯示資金撤出壓力未解。

在外資熱錢持續匯出下，新台幣貶值壓力沉重。繼週一盤中貶破32元整數關卡後，今日盤中再度觸及32.025元，本週兩度見到32字頭。儘管尾盤在央行調節下重返31元價位，但只要外資尚未明顯回流，下週匯價仍有機會再度測試32元整數關卡。

央行總裁楊金龍昨日在理監事會議後也坦言，近期外資匯出力道確實偏強。為避免台幣過度貶值引發輸入性通膨，央行也擴大調節，但也強調過程中須拿捏分寸，適當貶值讓供給增加，才能讓市場機制發揮功能，若一味壓抑，反而不利外匯市場穩定。

從主要亞幣表現來看，根據央行統計，截至下午4點，美元指數回跌0.93%，帶動多數亞幣反彈，包括日圓升值0.59%、韓元升0.3%、人民幣升0.27%；台幣與新幣表現相對疲弱，其中台幣小貶0.05%、新幣貶值0.4%。

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