青雲暴漲公布2月損益 EPS年增4039.29％

青雲受惠於代理銷售美國記憶體大廠美光與所屬品牌Crucial的固態硬碟、記憶體，受到市場高度關注。（圖取自青雲官網）

〔記者方韋傑／台北報導〕青雲（5486）受惠於代理銷售美國記憶體大廠美光（Micron）與所屬品牌Crucial的固態硬碟（SSD）、記憶體（DRAM），在題材紅利加持之下，受到買盤踴躍進場卡位，股價持續升高，儘管青雲今日收在跌停價397元，但週線連9紅，區間漲幅超過381%，被列為注意及再次處置股，青雲盤後公布2月自結損益，每股盈餘11.59元、年增4039.29%。

青雲指出，公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，因此公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解，公司2月營收28.91億元、年增1025.36%，稅前淨利5.22億元、年增4007.46%，本期淨利4.18億元、年增4009.04%，每股盈餘11.59元、年增4039.29%，賺逾1個股本。

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青雲去年第三季營收8.71億元、年減51.63%，稅前淨利3091萬元、年增105.38%，本期淨利2321億元、年增92.77%，每股盈餘0.65元、年增91.18%；2025全年營收58.83億元，稅前淨利3.88億元，本期淨利3.09億元，每股盈餘8.61元。

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