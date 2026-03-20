聯嘉投控墨西哥廠7月投產 預計2028年滿單

車燈廠聯嘉投控（3717）今天召開法說會，聯嘉投控董事長（右）黃國欣和總經理黃昉鈺（左）表示，墨西哥廠一期工程將完工，7月會有88款車燈模組陸續量產，年底稼動率將達8成，並可望於2028年滿單，產值達2億美元，成為集團營運重要的成長動能。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕車燈廠聯嘉投控（3717）今天召開法說會，聯嘉投控總經理黃昉鈺表示，墨西哥廠一期工程將完工，7月會有88款車燈模組陸續量產，年底稼動率將達8成，並可望於2028年滿單，產值達2億美元，成為集團營運重要的成長動能。

聯嘉投控董事長黃國欣表示，墨西哥廠初期產能是18條PCBA產線，未來可以擴充至45條生產線，營收可望從將近2億美金成長至6億美金。

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他說，墨西哥廠的周邊兩小時內有6家世界級的車燈客戶公司，關稅問題將不再是問題，墨西哥廠的生產製造優勢可減少台灣的製造費用4％及海運費用4%，並可望進入車用及AI機器人所需的電子零組件（ECU）控制模組的生產製造。

黃國欣指出，聯嘉投控LED車燈模組業務去年營收約50億元，今年可望破60億元，墨西哥廠7月投產後，未來可望接到更多訂單；超小間距LED螢幕主推戶外廣告託播，今年營收目標為3億元。

極緻餐飲是全台唯一LED沉浸式餐飲精緻料理餐廳，今年可望轉虧為盈，計劃明年台中設點。

聯嘉投控去年合併營收為57億元，法人推估，今年車用可望穩健增長，今年智慧城市與AI新接單估可上看20億元，若一半在今年完工入帳，聯嘉投控今年營收規模可達70億元，將有較去年雙位數增的空間。

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