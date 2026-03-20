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久舜營造搶攻南台灣市場 高雄分公司正式開幕

2026/03/20 17:20

久舜營造高雄分公司正式開幕。（久舜提供）久舜營造高雄分公司正式開幕。（久舜提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕今年初成功掛牌上櫃的營造業久舜營造（5547），積極展開全台策略佈局。繼深耕北台灣逾30年後，久舜營造今（20）日宣布高雄分公司正式開幕，將「智慧工地管理」與「都更危老一條龍服務」兩大核心能力正式導入南台灣市場，搶攻高科技廠辦建設與都會再生商機。

隨著半導體及AI產業加速南移，高雄已躍升為全台重要的科技產業重鎮。久舜營造董事長林世貞指出：「高雄的城市轉型有目共睹，從南部科學園區到S廊帶的發展，帶動龐大的高品質廠辦與商辦需求。久舜不僅是營造商，更是科技建築的實踐者。」

除科技廠辦外，久舜亦看準南台灣老舊住宅更新的迫切需求。有別於傳統建商合建模式，久舜推動「全案管理」模式，扮演地主的「建築管家」角色，從前期規劃、銀行信託融資到營造施工，提供一站式完整解決方案。久舜營造總經理蔡長榮表示，高雄市民對居住品質的要求日益提升，久舜將以北部累積的成功經驗，協助高雄地主加速老屋翻新，落實「安全居住」的企業使命。

久舜營造2025年獲利大幅成長六成，每股稅後盈餘（EPS）達3.06元，目前在手合約總額突破200億元。

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