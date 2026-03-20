新手爸媽注意！育嬰假以日請子女分開計 2寶爸媽合計120日

彈性育嬰假以日申請，勞動部今發函，2名以上子女可各有30日。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部今年元旦起實施「育嬰留職停薪照顧彈性化」新制，受僱者得以「日」為單位、最多30日申請彈性育嬰留職停薪，併入2年育嬰留停期間，父母共有60日，但如果有2個小孩，以「日」請假天數如何計算？勞動部今（20）日發函全國，受僱者若同時撫育子女2人，子女3歲前以「日」育嬰留職停薪的30日，得以每個小孩「分別」計算，2個小孩就有60日的彈性請假時間，父母2人合計可有120日，用以照顧生病、停課或停托子女，使受僱者得以兼顧工作與家庭平衡。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅今日指出，會特別做出函釋，是因為原本性別工作平等法的育嬰留停辦法規定，對於家有2名以上子女，要申請育嬰留停30日以上、6個月以下的2次育嬰留停，是以「最幼子女」計算，老大出生後若只請1次第2個小孩就出生，老大沒用完的1次就歸零，重新以第2個小孩計算2次，原因是｢哺育期間｣重疊。

請繼續往下閱讀...

不過，在1月1日推動「育嬰留職停薪照顧彈性化」新制後，有民眾對於「以日請」的30日如何計算提出疑義，詢問受僱者如果同時撫育子女2人，彈性以日申請育嬰留職停薪的日數，究竟是以最幼子女算30日，或不同子女可以各請30日來計算？

勞動部在邀請學者專家及勞動團體討論後，認為「育嬰留職停薪照顧彈性化」的政策目的，是為了使新手爸媽因應子女急迫短期照顧需求使用，實務上，不同子女生病、停課或停托的時間點不一定相同，與長期育嬰留停期間可同時照顧不同子女的情況不同。

因此，勞動部今日函知各地方政府轉知事業單位，對於同時撫育子女2人以上的受僱者，申請「未滿30日」的彈性育嬰留職停薪，可依不同子女分別計算。也就是同時育有2名未滿3歲子女的受僱者，可分別申請不同子女各30日的彈性育嬰留職停薪，合計可申請60日。

勞動部提醒事業單位，受僱者申請育嬰留停，依法不得拒絕，也不得因申請育嬰留停而有不利益處分；在育嬰留職停薪津貼部分，就業保險被保險人在育嬰留職停薪期間，每一子女合計可各請領最長6個月的津貼補助，不因上開申請育嬰留職停薪期間及次數合併計算與否，而影響其津貼補助可請領之期間。

根據勞動部統計，截至今年2月底，已有2787名勞工提出以「日」申請育嬰留職停薪津貼，占總申請人數1萬4335人的19%；件數達5252件，以申請1日為大宗，占總筆數50.7%。其中女性為1550人、約占55.6%，男性1237人、約占44.3%，男性申請比例高於去年整體的27.8%，顯示以日申請育嬰留停，的確有利於男女分擔照顧責任。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法