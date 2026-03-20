神準︰有線網路、網路運算加伺服器 未來營運三支腳

神準總經理林伯彰。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕神準（3558）今（20）日舉行法說，總經理林伯彰指出，在AI趨勢下，未來將聚焦有線網路、網路運算與伺服器的三足鼎立，帶動未來成長。

林伯彰表示，神準過去以無線網路產品為主，但因平均售價下滑影響，占比逐步降低，並非需求轉弱，目前有線網路與網路運算占比已分別提升至34%與24%，伺服器與邊緣運算業務占比雖約3%，但年增幅顯著，潛力大。

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針對記憶體的影響，林伯彰表示，記憶體漲價此波來的又急又凶，對營運造成影響，不過目前客戶都已經願意分攤上漲的價差，預期2026、2027年就可緩解。他說，神準出貨主力以DDR3與DDR4為主，DDR3受衝擊最為明顯，而DDR4在廠商擴產下，影響相對有限，DDR5則因產能排擠亦受到一定程度影響。

至於中東戰爭的影響，神準說，中東戰爭推升油價、運費上揚，會在備貨上做好準備。

在產能布局方面，林伯彰說，越南廠去年11月進入量產，但以自有產品為主，後續需待客戶驗證後才會量產，未來產能會較台灣華亞廠多，而印度是與夥伴合作，主要是就地供貨，預期電信標案第二季可出貨，下半年有機會爭取到另一個標案。

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