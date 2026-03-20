永豐餘攜三越、永餘智能 攻智慧能源全方位商機

永豐餘投控（1907）攜手旗下永餘智能與三越企業，參與「2026高雄智慧城市展」。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕淨零減碳浪潮推進，永豐餘投控（1907）攜手旗下永餘智能與三越企業，參與「2026高雄智慧城市展」，以「沼氣綠電」、「表前/表後儲能」、「微電網」、「虛擬電廠」等實際案例，展示其涵蓋創能、儲能、調能、用能與智慧能源管理的一條龍解方與顧問服務，協助政府與企業打造能源轉型的低碳永續新局。

三越指出，不同於太陽能、風能等間歇性綠能，永豐餘的沼氣發電可24小時不間斷供電，提供更穩定的綠能供應。此項厭氧能資源化處理技術，可協助地方政府處理家戶廚餘，不需額外蒸煮耗能，提供超商賣場、百貨美食街等場域回收剩食有效快速的去化管道，兼顧節能、創（綠）能效益，轉廢為能促進社會安定。目前已有縣市政府、食品大廠等洽談合作。

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三越將永豐餘獨家厭氧沼氣發電技術經驗向外延伸，協助桃園龜山水資源回收中心轉型綠能中心，4小時就能將水中有機物轉化為甲烷濃度達83%的沼氣產生綠電，實現「創能、減廢、減碳」效益。

廠區內兩座各400kW的沼氣發電機（裝置容量共800kW），每年發電量約640萬度、廠內污泥去化減量40%、減碳量超過7,000噸CO2e，所發電量可廠內自用不與民爭電，亦可併入台電電網供民眾使用。

能源管理方面，永餘智能提供一條龍整合顧問服務，從銷售可協助企業達成RE100等減碳目標的綠電（如：生質能沼氣）與綠電憑證（如：華紙木質素綠電憑證）、電力系統診斷優化、節能設備規劃建置、政府節能補助方案代理輔助申請、導入智慧能源管理，到碳管理顧問服務等方面，因應各種產業工廠、商辦的高複雜度場域，提供完整專業經驗，量身打造客製化服務。

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