吹風機取下標籤改貼 美揭洗產地走私晶片赴中手法

檢方提供的監視器畫面，拍下了美超微東南亞公司準備假伺服器的過程。（圖擷取自美國司法部）

〔中央社〕美國司法部起訴3名與美超微公司相關的人員涉走私先進晶片到中國，詳細描述這宗大膽且典型的「洗產地」詐欺。專家認為華府應檢討晶片透過東南亞等第3地流入中國的漏洞。

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美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，紐約南區聯邦檢察官在起訴書裡指控，美超微共同創辦人廖益賢、台灣區業務經理張瑞滄和承包商孫廷瑋合謀，將價值25億美元的伺服器售予一間位於東南亞的不明公司，由不明公司將產品重新包裝後將價值5.1億美元、內含出口管制晶片的伺服器輾轉運至中國。

美國司法部表示，具美國公民身分的廖益賢和台籍的孫廷瑋已於今天被捕；同為台籍的張瑞滄仍未到案。3人都被控觸犯「出口管制改革法」（Export Controls Reform Act），最重可判刑20年。

此外，3人還都被控共謀走私貨物罪與共謀詐欺美國罪（類似台灣偽造文書罪裡使公務員登載不實），每項罪名最重可判刑5年。

美國2022年以國家安全為由收緊對中國銷售先進AI晶片的出口管制。禁令涵蓋輝達（Nvidia）的B200與H200圖形處理器（GPU），兩項均屬輝達先進AI晶片，只允許在取得政府許可的情況下銷售中國。

71歲的廖益賢於1993年共同創辦美超微（Super Micro Computer Inc），目前擔任美超微負責業務發展的資深副總及董事會成員；53歲的張瑞滄為美超微台灣區業務經理，44歲的孫廷瑋是為兩人打點的承包商。3人被控在未取得許可證下，向中國出售含B200與H200晶片的伺服器。

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根據起訴書所描述作案手法，廖益賢、張瑞滄與在中國有客戶的孫廷瑋合作，指示一間位於東南亞不明公司（以下簡稱公司1）的部分高層，向美超微下訂單購買搭載特定GPU的伺服器。

伺服器通常在美國組裝後運送至美超微在台據點，再轉交公司1。公司1會透過一家航運與物流公司，重新包裝這些美超微伺服器後，裝入沒標示的箱子以掩人耳目，再運往中國。為確保這些伺服器能獲美超微內部核准，被告們與公司1製作虛假文件與紀錄，假稱公司1是伺服器的最終用戶。

被告們會在公司1的倉庫內擺放一堆樣板伺服器（dummy servers）應付美國商務部稽查。稽查前孫廷瑋等人的布置手段包含用吹風機把原廠標籤、序號貼紙小心吹下，改貼到樣板機器並裝入美超微的箱中矇混，然而這一切都被倉庫監視器拍下。

整個過程裡，被告彼此以及與公司1之間，均透過加密通訊軟體協調，討論包含要訂多少貨、中國哪裡收貨、如何避開美方官員查緝等。

起訴書內未將美超微公司列為被告。美超微在一份聲明裡證實3人身分，並表示兩名員工已被停職，並即刻終止與涉案承包商合作關係。

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聯邦檢察官克雷頓（Jay Clayton）說：「他們藉錯綜複雜的謊言、掩飾與隱匿手段達事。一切都是為推動銷售並獲取利潤，違反美國法律。像這次破獲的這類規避轉運手法造成數十億美元不法利益，且對美國國家安全構成直接威脅。」

美超微在聲明中說：「起訴書指控的這些個人行為已違反公司政策與合規控管，包括試圖規避該遵循的出口管制法律與規定。公司方面有完善的合規計畫，並全力遵守所有美國出口與再出口管制法律與規定。」

輝達也透過聲明表示，嚴格遵守法規是公司首要任務，「把受管制的美國電腦非法轉運至中國，從各方面來看都是筆失敗交易。輝達不會為這類系統提供任何服務或支援。」

智庫「美國外交關係協會」（CFR）中國與新興科技高級研究員麥蓋爾（Chris McGuire）表示，這份起訴書顯示華府應更仔細檢視經東南亞出口的「明顯漏洞」。

麥蓋爾說：「本案再次證明中國正積極竊取美國技術，以推動自身AI產業。鑒於美國的AI晶片優於目前中國所能自行製造的任何晶片，這類情事並不意外。」

川普政府近期對有限度向中國出售晶片，立場已變得較為開放。去年8月白宮同意輝達向中國銷售閹割版的H20晶片，條件是需將晶片銷售額的15%分成給美國政府；今年稍早輝達執行長黃仁勳表示，美國政府已批准向中國客戶銷售少量H200。

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