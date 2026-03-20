中東有事、能源出事！高市早苗出手了 日本擬重啟LNG船國造

日本計畫恢復國產液化天然氣（LNG）運輸船。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕以色列18日攻擊伊朗南帕爾斯（South Pars）天然氣田，伊朗報復轟炸卡達最大拉斯拉凡（Ras Laffan）天然氣設施，並攻擊波斯灣其他國家能源基礎設施，歐洲天然氣價格19日一度飆漲 35%，市場擔憂能源供應長期受損。為了能源安全，日本政府和民間正合力探討恢復國產液化天然氣（LNG）運輸船，這是5年多來日本首次重啟LNG運輸船的生產。

日本《共同社》報導，日本兩大造船企業-今治造船和大島造船正在就合作建造LNG運輸船進行談判，這將是日本自2019年以來建造的首批LNG運輸船，此次舉措是高市早苗政府為強化經濟安保而推進的重點投資戰略之一。

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《南華早報》20日引述日媒《Kaiji Press》報導稱，日本造船工作小組（由產業專家和政府官員組成）在國土交通省週四（19日）主持召開的會議上，討論重啟國內LNG運輸船建造的提案。此舉將使日本造船企業重返目前由中國和南韓主導的市場，東京希望藉此重振其海事部門並加強其能源安全。

船舶經紀和航運服務集團 Banchero Costa 研究主管萊什琴斯基 （Ralph Leszczynski）認為，鑑於日本強大的造船業和大規模的LNG進口，日本有機會打入LNG運輸船市場。不過，他強調，重啟LNG運輸船的生產並不容易，因為這是一個非常小眾且技術先進的產業。

萊什琴斯基表示，LNG運輸船市場目前完全由南韓和中國主導，南韓船廠在 2020 年至 2025 年交付的船舶中佔 86%，中國船廠交付剩餘的 14%。

萊什琴斯基認為，對日本而言，建造自己的LNG運輸船並不能解決其眼前的能源供應問題，日本經濟面臨的最大風險並非能否獲得LNG運輸船，而是能否獲得LNG的實際供應。

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