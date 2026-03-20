越南廠上半年陸續投產 正隆正向看今年

正隆今年正向。圖為總經理張清標。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕工紙龍頭正隆（1904）總經理張清標今日表示，去年（2025）第四季起市場需求回溫、包裝用紙銷量成長，台灣、中國市場動能延續至今年，加上越南廠新產能上半年陸續投產，挹注營運，今年看成長可期。

正隆2025年營收429.8億元、年減4.85%，稅後淨利7.99億元、年增21.65%；每股稅後盈餘（EPS）0.74元。今年2月營收為25.9億元，月減30%、年減25%，前2月累計營收為62.7億元、年減4%。

請繼續往下閱讀...

正隆說明，去年全球紙業市場面臨供過於求及國際政經與匯率波動影響，整體營運環境充滿挑戰。不過自第四季起，市場需求回溫，景氣明顯改善，帶動包裝用紙銷售成長；今年雖然有地緣政治、能源價格波動等不確定因素，不過仍看能維持成長。

正隆指出，自2005年進入越南市場以來持續擴大在地投資，目前擁有1座造紙廠、5座紙器廠。平陽造紙廠第三期工紙產線將於上半年完成擴建，躍升為當地最大、百萬噸級低碳循環基地。

而除造紙外，正隆紙器布局亦同步擴張，南越濱吉廠第二條產線將於2026年上半年投產，北越寧平省第六座紙器廠計畫於2027年上半年完成，年產能達1.2億平方米；屆時，越南紙器總產能將突破10億平方米，提升接單穩定度與營運彈性，並鞏固區域供應鏈競爭力。

在低碳智慧造紙方面，正隆積極整合產品、能源、水資源及農林循環，全面升級「3R PLUS減碳製造價值鏈」。2025年工紙回收紙利用率達97.6%、廢棄物資源化比率99.4%、替代能源比例18.6%以及單位產品用水減降15.3%，整體碳排較2018基準年減少14.2%，並成為台灣唯一獲CDP氣候變遷評比「A List」紙業。

正隆更率先導入智慧產銷與智能汽電，累計推動30餘項智能專案，大幅提升產銷效率與能源績效。

積極將低碳轉型落實為企業成長與競爭優勢，正隆近4年累計辦理新台幣253億元ESG聯貸，並連續四度入選全球「Clean 200™」潔淨企業，今年更首度躋身「亞太50大永續企業」榜單第46名。未來，公司將持續以智慧製造與資源循環推動低碳永續，靈活調整產銷策略，深化區域布局，強化長期營運動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法