油價多高會引發經濟衰退？經濟學家估每桶138美元並維持數週

國際原油價格飆高導致全球資本市場激烈震盪。（歐新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕伊朗戰爭對石油供應造成前所未有的衝擊，並導致原油和其他大宗商品價格大幅上漲。不過，《華爾街日報》（WSJ）19日指出，經濟學家普遍預測，伊朗戰爭雖將推高通膨，但可能不會損害經濟成長，除非油價平均達到每桶138美元並維持數週。

WSJ在16日至18日針對華爾街金融機構、大學及小型顧問公司共50位經濟學家進行調查顯示，普遍認為若石油供應衝擊為暫時性，那麼通膨將暫時走高，但經濟成長和失業率將大致保持不變。

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經濟學家預測未來12個月美國出現經濟衰退的機率為32％，略高於1月的27％。當被問及原油價格需要上漲到多高才能使經濟衰退機率超過50％時，經濟學家的回答各不相同：從每桶90美元到200美元不等，平均為138美元。當被問及油價需要維持在高檔多久時，他們的回答從4週到55週不等，平均持續時間為14週。

美國經濟預測與諮詢機構Robert Fry Economics的弗萊（Robert Fry）目前認為經濟衰退的可能性為40％，稱油價連續8週維持在每桶125美元是其判斷標準，「我的預測是基於荷姆茲海峽將在4月中旬之前完全開放油輪通行，如果未能實現，油價將大幅上漲，屆時我將預測經濟衰退」。

經濟學家平均預測，經通​​膨調整後的今年第4季美國國內生產毛額（GDP）將年增2.1％，略低於1月的2.2％。他們預計12月的失業率將達到4.5％，與1月伊朗戰前的預測一致。

與經濟成長相比，經濟學家對通膨的預期則更為悲觀。他們預計2026年12月消費者物價指數（CPI）將比去年同期上漲2.9％。1月份，他們的預期更為溫和，僅2.6％。此次上調並非僅僅反映汽油價格上漲。經濟學家預測，剔除波動較大的食品和能源價格後的核心個人消費支出（PCE）價格指數，第4季將比去年同期上漲2.8％，高於1月份預期的2.6％。聯準會（FED）的通膨目標指標正是整體PCE。

隨著通膨上升，市場對降息的預期有所降低，聯準會18日將利率目標維持在3.5%至3.75%之間。經濟學家普遍認為，年底利率目標區間的中點將為3.26％，1月份的預測則為3.08％。

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