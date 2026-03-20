國人遊日瘋購物 永豐推聯名卡、換匯優惠

國人遊日瘋購物，永豐銀行推聯名卡、換匯優惠。（圖為永豐銀行提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕國人赴日旅遊年消費逾1.2兆日圓、位居全球第二，永豐銀行提供指定聯名卡消費及換匯優惠。永豐銀行表示，旗下「MITSUI OUTLET PARK聯名卡」提供台灣及日本指定購物中心消費回饋，為歡慶「MITSUI OUTLET PARK台南二期」今（20）日開幕，MITSUI OUTLET PARK聯名卡最高享7000元刷卡金回饋；搭配「週三匯元日」享換日圓減0.1分優惠，讓國人遊日購物，可以更盡興。

根據統計，台灣客去年赴日破676萬人次，其中，國人2025年赴日消費總額達到1兆2110億日圓（約新台幣2423億3563萬2000元），居全球第二。

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永豐銀行今天表示，據統計，去（2025）年MITSUI OUTLET PARK聯名卡於日本MITSUI OUTLET PARK刷卡額年成長達54%；永豐銀行表示，今（2026）年底前，以MITSUI OUTLET PARK聯名卡及專屬QR Code於日本指定購物中心消費，享最高10%折扣及1,000日圓購物券禮遇；同時，6月底前於日本實體店面累計消費達新台幣3萬元、享2000元刷卡金回饋（限量須登錄）。

看好出國旅遊消費商機，除刷卡回饋外，永豐銀行推出週三匯元日放大國人遊日資金，每周三以網路銀行、行動銀行APP或數位帳戶－大戶DAWHO APP兌換日圓享減分優惠；美元、人民幣、歐元及澳幣亦適用。

為迎接MITSUI OUTLET PARK台南二期登場，永豐銀行表示，6月底前，新戶 申辦MITSUI OUTLET PARK聯名卡，核卡後30天內於MITSUI OUTLET PARK 台南館或綁定特選行動支付 消費滿額，最高回饋500元刷卡金，若為3月底前申辦再加碼500元刷卡金；開幕日至3月24日，館內累計消費滿額再送500元刷卡金（限量須登錄）；4月12日前，單日館內累積消費滿額贈4000元刷卡金及單筆分期滿額享1500元刷卡金回饋（限量須登錄）。

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