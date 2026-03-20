土方之亂衝擊建案動工 央行提三原則：可協議延長期限、由銀行個案認定

對於土方收受費用異常波動，內政部表示已函請公平會啟動調查。（記者徐義平攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕「土方之亂」持續延燒，部分建商反映，受剩餘土石方清運不順影響，恐無法在央行規定購地貸款18個月期限內動工，面臨銀行按比例收回貸款、甚至加碼計息的壓力，呼籲央行放鬆管制。對此，中央銀行最新提出三大處理原則，強調將回歸銀行依個案彈性認定，若確屬不可歸責於借款人的因素，可與銀行協議合理展延動工期限。

所謂「土方之亂」，源自今年1月內政部國土管理署上路的「營建剩餘土石方全流向管理政策」。新制要求土石方清運車輛全面裝設GPS定位系統，並以電子化申報取代傳統紙本聯單，藉此杜絕不實申報與非法棄置等亂象。

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不過，新制實施後有建商反應，因符合規範的清運車輛量能不足，導致叫車困難、清運費用大幅上漲，部分工地甚至被迫停工，進而影響建案開發時程，呼籲央行放寬購地貸款18個月開工限制。

央行表示，近期已向多家銀行了解情況。多數銀行回報，已動工建案未受明顯影響；未動工案件則多為財務體質健全或大型建商，整體而言，因土方問題導致無法如期動工的案例仍屬少數，且內政部也已著手改善相關問題。

考量目前屬於個案情形，央行不採全面性鬆綁措施，而是授權銀行依實際狀況審酌，並提出三大處理原則：

1、借款人須提出具體且有效的證明文件，由銀行進行核實認定。

2、銀行須將個案風險控管納入整體評估。

3、可參考實務案例彈性處理，例如高雄已有個案因屬不可歸責因素，獲承貸銀行同意延長動工期限6個月。

央行強調，若經認定確實因土方問題導致無法如期動工，且責任不在借款人，建商可與銀行協商展延期限，以兼顧風險控管與產業實務需求。

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