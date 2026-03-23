LTN經濟通》避開荷姆茲 油國早有二方案？

圖顯示延布與富查伊哈港。（圖翻攝自X帳號@SkylineReport）

產油國對荷姆茲海峽封鎖 改走延布港及富查伊哈

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰事仍未解，全球能源命脈正面臨嚴峻考驗。隨著荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運幾近癱瘓，各國被迫緊急改寫原油出口路線。然而，原本被視為「替代出口雙保險」的兩大港口，如今卻因戰火再度生變，使全球能源供應風險急遽升高。

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荷姆茲海峽是全球最關鍵的石油運輸咽喉之一，承載全球大量原油運輸，一旦遭封鎖，將對全球能源供應與海運造成巨大衝擊。但隨著伊朗與美以衝突升級，伊朗不僅持續發射飛彈，甚至透過無人機與軍事行動干擾油輪航行，使得該海域航運幾乎陷入停擺狀態。

在此情況下，依賴波斯灣出口的產油國，被迫啟動早已規劃多年的「去荷姆茲化」替代方案。

為降低對荷姆茲海峽的依賴，中東主要產油國其實早已布局兩條替代出口路線：富查伊哈港、延布港。根據《路透》報導，富查伊哈港位於阿拉伯聯合大公國富查伊哈港（Fujairah），戰略位置極其重要，每日平均處理約100萬桶原油出口，該運輸量約占全球原油總需求的1%。

富查伊哈港。（路透資料照）

沙國延布港 從紅海出口原油

而延布港則位於沙烏地阿拉伯紅海沿岸，透過一條長約1200公里橫跨沙烏地阿拉伯的輸油管線，將東部油田的原油輸送至紅海，再由延布港出口，完全繞開荷姆茲海峽。根據19日外媒報導，數據顯示，過去5天延布港原油出貨量平均達每日419萬桶，遠高於戰前約每日140萬桶水準，已占沙國戰前總出口量約700萬桶的相當比重。

延布港建於1980年代，當時為避開伊朗與伊拉克戰爭風險，也是為了航運可以繞過荷姆茲海峽，將原油直接出口到歐洲與亞洲市場，因此分析表示，這條管線實際上上就是一個「戰時備援系統」，目的就是在海運受阻時，維持沙國石油出口能力。

此外，沙國本月單日自延布港裝載原油的最高紀錄為465萬桶，且已出現3次，凸顯其替代出口能力正快速提升。

衛星圖像顯示了沙烏地阿拉伯西部紅海港口延布的石油基礎設施。（法新社資料照）

阿聯富查伊拉港 已遭多次無人機攻擊

《路透》指出，沙國此舉是目前中東產油國中最具規模的替代出口方案。雖然阿拉伯聯合大公國也有通往阿曼灣的管線可供出口，且原本中東原油出口原本希望透過富查伊哈港（東向）與延布港（西向），形成避開荷姆茲海峽的「雙重備援」。

但近期其所依賴的富查伊拉港，近期多次因無人機攻擊被迫暫停裝貨，這使得原本「雙通道」的替代出口策略，瞬間被削弱為「單一路線」。這也引來一個問題，若全球能源供應正高度集中於單一出口通道，一旦紅海航線也出現問題，將可能引發更嚴重的供應危機。

市場已迅速反應這項風險。分析指出，荷姆茲海峽受阻與替代路線受限，使全球原油供應鏈出現結構性壓力，油價短期內劇烈波動，甚至出現暴漲情況。市場已迅速反應這項風險。此外，保險成本上升、航運改道與運輸時間拉長，也進一步推高能源成本，對全球經濟形成連鎖效應。

至於近期因戰事被迫中斷的富查伊拉港，該港口透過Habshan-Fujairah陸上管線，每天將約100萬桶原油直接運抵阿曼灣，成功繞過荷姆茲海峽，成為全球能源供應鏈的重要備援，也長期被市場視為「波斯灣外的戰略出口口岸」，也因為該港獨特的戰略地位，常在地區衝突如美以伊緊張局勢升級時，成為針對石油物流的目標。

荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。（路透資料照）

仍有大量油輪 滯留波斯灣

由於荷姆茲海峽承載全球約20%石油運輸，一旦封鎖，影響極其巨大，根據歐洲數據分析公司Kpler統計，在戰爭爆發之前，海灣地區的8個國家：沙烏地阿拉伯、科威特、伊拉克、阿曼、卡達、巴林、阿拉伯聯合大公國和伊朗，每日的石油燃料出口量約達2513萬桶；但在美伊開戰3週後，這8國的每日出口量僅剩971萬桶，降幅高達61%。

但糟糕的是，由於荷姆茲海峽遭到封鎖，這些被統計為「已出口」的971萬桶石油中，仍有相當比例只是暫時儲存在滯留的油輪上，而未真正離開波斯灣。因此，實際流入國際市場的海灣石油量，可能遠比971萬桶的帳面數字還要更低。

中東戰事仍未解，全球能源命脈正面臨嚴峻考驗。（美聯社資料照）

供給短缺估計達每日500萬至800萬桶

即使中東產油國早已建立替代輸油管線與出口港口，這些設計實際上仍只是「降低風險」，而非能完全取代荷姆茲海峽的運輸功能。

《路透》指出，目前包括沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國的陸上輸油系統，雖可在一定程度上繞過海上咽喉，但整體輸送能力仍遠低於荷姆茲海峽的運輸規模，一旦海上與陸上路線同時受阻，全球能源供應將面臨結構性衝擊。

近日國際能源總署（IEA）署長比羅爾（Fatih Birol）表示，儘管成員國上週剛達成史上最大規模的儲備釋放協議，但若市場需求需要，IEA成員國準備好隨時釋出更多戰備儲油。他也指出，荷姆茲海峽的關閉，已導致全球每日約5分之1的石油供應中斷，造成世界史上最大的供應衝擊

比羅爾表示，全球戰備儲油與商業庫存每日最高僅能填補400萬至600萬桶的缺口，但目前的供給短缺估計達每日500萬至800萬桶，釋放儲備恐難完全彌補赤字，也並非長久之計，恢復全球能源流動穩定的唯一關鍵在於重新開放荷姆茲海峽。

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