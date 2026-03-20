誰是最強帶貨王？張員瑛西瓜烏龍全台瘋訂 子瑜「應援飲品」狂賣翻

foodpanda統計「韓星同款」人氣手搖飲在藝人分享後，明顯帶動訂單成長。（下載自IG）

〔記者邱巧貞／台北報導〕來台必喝手搖飲，幾乎已成為南韓明星間的「國際共識」。foodpanda觀察平台數據發現，多款「韓星同款飲品」在藝人分享後，不僅引爆社群討論，更明顯帶動訂單成長。其中，IVE成員張員瑛打卡推薦的珍煮丹「西瓜烏龍」，創下全台訂單年成長超過15倍的亮眼表現。

此外，去年演唱會期間，由周子瑜母親準備的台灣美食亦掀起話題，其中應援飲品「黑糖波霸鮮奶」更帶動台南地區訂單成長近4成。顯見台灣手搖飲不僅深受韓星喜愛，也透過社群媒體成功完成文化輸出，持續擴大影響力。

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foodpanda也同步推薦韓星同款人氣手搖飲清單，包括：珍煮丹「西瓜烏龍」、得正「黃金珍珠奶綠」、冬風茶飲「黑糖波霸鮮奶」、 龜記「紅柚翡翠」、水巷茶弄「珍珠紅茶拿鐵」等。

此外，隨著南韓人氣女團TWICE即將於今日登上大巨蛋開唱，各種應援商機不斷，foodpanda生鮮雜貨也能訂購到喉糖、DHC速攻藍莓精華等演唱會必備商品，指定用戶消費滿299元輸入優惠碼【補貨棒棒達】即可享88折優惠，最高折抵50元。

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