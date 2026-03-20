兩大金控車拚 永豐金股價超車玉山金

兩大金控車拚，永豐金股價已經超車玉山金。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕由於金控「獲利動能強勁」、加上「併購效益」及「股利政策優於預期」等三大利多，永豐金 （2890） 的股價已正式超越玉山金 （2884）。法人表示，過去長期以來，玉山金的股價位階普遍高於永豐金，而這次正式超車玉山金，引起市場廣泛議論。

首先，受惠於台股熱絡及證券子公司獲利強勁，永豐金單月及累計前2月獲利創歷史新高，EPS達0.57元，累計獲利年增達5成；由於永豐金股價正式超車玉山金，不少股民認為，這原本就是可以預期，並看好永豐金的獲利爆發力。

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其次，法人分析，永豐金基於三大利多因素，股價看漲。第一、併購效益，永豐金於2025年10月正式併入京城銀行，市場看好中小企業放款的互補效益，及資產規模擴張後的獲利潛力。第二是獲利動能強勁，永豐金主要子公司永豐銀行的法金業務穩健，旗下證券子公司受惠於台股熱絡，手續費收入大增。第三是股利政策優於預期，根據永豐金公布的股利政策，寫下歷史新高，包括：現金 0.91 元 + 股票 0.34 元，吸引股民加碼永豐金。

至於玉山金則在2026年3月決議擬配發每股1.4元現金股利，為歷史新高。法人表示，永豐金與玉山金都被市場視為不錯的金控，但近期的獲利動能表現，永豐較為出色。

法人表示，永豐金是以銀行及證券為主體的金控，相較之下，沒有壽險包袱，少了匯損壓力與風險；此外，根據統計，因獲利表現強勁，永豐金股東人數屢創新高，獲得市場青睞。

永豐金今天股價收在32.15元，上漲0.45元，漲幅為1.42%。玉山金今天股價收在31.80元，上漲0.1元，漲幅為0.32%。

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