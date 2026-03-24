LTN經濟通》全球瘋養龍蝦 黃仁勳微笑收割？

全球掀起瘋養AI「龍蝦」熱潮，現今在中國的使用率已超過美國。（路透）

開源龍蝦 一場「低門檻致富」的幻覺

〔財經頻道／綜合報導〕近期，全球掀起一波「養龍蝦」熱潮，AI晶片霸主輝達也順勢推出「NemoClaw」搶攻市場。在中國，許多人的微信朋友圈與社群平台也幾乎被同一隻紅色龍蝦洗版，甚至還怕錯過這一波的AI紅利，出現搶換筆電帶動了二手Mac電腦大漲價的情況出現。

據報導，「OpenClaw」是一款AI助理工具，其Logo是一隻紅龍蝦，是由傳奇工程師Peter Steinberger開發，但最不可思議的是，這份軟體的「技術祕方」竟然在網路上公開讓全球免費下載。因此，中國網友在分享使用經驗時，便把部署與運行OpenClaw的過程，稱為「養龍蝦」。

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分析師指出，「OpenClaw」爆紅全球，核心價值在於強大的「自主性」，不僅僅是「開源、免費」，其「行動力」也讓人為之瘋狂，只要為其配置相應的Skills（技能包），並授權足夠的標記（Token），OpenClaw就可以記住用戶的習慣和任務，自主規劃步驟、調用工具並操作軟體，直到最終結果。

簡單來說，這款AI程式不只會聊天，還能幫用戶清inbox、發郵件、管行事曆、操作電腦；訂機票，並從WhatsApp/Telegram 直接下指令，其社群技能包成長超快，才讓大家瘋狂「養龍蝦」，這就像是主廚打破商業機密的作法，把私房食譜公開在網路上，不論是誰都能學。

中媒指出，「OpenClaw」打著開源與低門檻的旗號，把原本需要工程能力與算力資源的AI部署，直接讓新手也能「10分鐘就上手」，許多中國人第一批進場「OpenClaw」的人，靠著幫忙下載、教學、甚至販售帳號資源賺到第一波現金流，這也是中國市場出現「養龍蝦等於印鈔」的錯覺，這也才出現了「養龍蝦等於印鈔」的錯覺。

2026年3月初，中國騰訊推免費裝「OpenClaw」，AI市民爭相排隊養「龍蝦」。（擷取自中國社群平台）

「養蝦代理商」大賺特賺

在每一波淘金熱裡，最先賺到錢的，往往不是下場挖礦的人，而是站在路口賣鏟子的那群人。這一波「養龍蝦」熱潮也不例外，真正悄悄吃下最大紅利的，其實是那些嗅覺靈敏的「養蝦代理商」。

中媒指出，近期在中國二、三線城市，開始出現一批專門服務中小企業主的「龍蝦部署」顧問公司。這些客戶多半聽過AI，但不知道怎麼導入，於是業者就提供一條龍服務，幫忙安裝OpenClaw、設定自動回覆流程，甚至包裝成「一鍵上線」。

這類服務動輒收費上萬元人民幣，這種「代養龍蝦」的生意，也讓第一批懂技術、動作快的邊緣創業者，迅速累積現金流。更誇張的是，中國社群平台上還流傳各種「養龍蝦暴富指南」，主打零門檻、零成本，只要照做就能賺錢，幾乎把整件事包裝成一場全民可參與的致富遊戲。

其中最穩定的模式，就是典型的「賣鏟人」生意。只要提供遠端安裝與基本教學，每次收費約50到100元人民幣，如果到府安裝，價格則拉高到150到1000元人民幣。市場甚至傳出，有人短短幾天內接下超過500筆訂單，進帳約26萬元人民幣，吸金速度相當驚人。

第二種玩法則是走高單價的客製化服務，直接把價格拉到天花板。企業如果有整理會議紀錄、自媒體產出內容等需求，就替「龍蝦」加上對應功能。目前一套客製方案收費約5000到10000元人民幣，每月維護費還能再收5000元人民幣，在市場上已經相當常見。這門生意的核心在於，把企業需求精準轉譯成AI功能，等於讓「龍蝦」長出客戶需要的「工具鉗」。

第三種則是販售「龍蝦技能包」加教學，主打一次開發、長期販售。像是自動回覆、選題腳本、資料整理等功能，單一技能包售價約19到99元人民幣；若再搭配教學與社群支援，價格可以拉高到199到599元人民幣。這類模式的關鍵在於規模化銷售，賣的是內容與知識，而不是服務本身。

專家警告，「養龍蝦」熱潮背後，正浮現令人不安的資安隱憂，猶如「數位特洛伊」。（路透）

馬斯克警告 高度自主AI工具潛藏資安風險

全球掀起一波「養龍蝦」熱潮，就連AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳都直言，每一家公司都應該制定自己的「龍蝦策略」。不過，xAI創辦人馬斯克（Elon Musk）則潑出冷水，警告這類高度自主的AI工具，其實潛藏相當大的資安風險。

表面上，「OpenClaw」大幅降低使用門檻、釋放生產力，讓一般人也能快速上手；但在追求效率的同時，不少用戶卻把社群帳號、創作素材，甚至支付密碼一股腦交給AI代管。從資安角度來看，這種「養龍蝦」的模式，風險其實遠比想像中高。

首先是個資外洩風險。這類AI需要存取使用者的個人資料、登入資訊，甚至金融相關憑證，一旦資料被儲存或外流，很可能成為精準詐騙的素材。換句話說，用戶等於把自己的「數位身分」交給一個無法驗證的黑盒系統。

再來是帳號安全問題。一旦系統被駭或遭濫用，影響的不只是單一帳號，而可能連帶波及整體數位資產。也有專家指出，不少標榜AI代營運的服務本身就是話術，先用低價吸引用戶，再以「升級功能」、「流量加持」等名義層層收費，最後甚至捲款消失，求償難度極高。

在中國，「養龍蝦」熱潮背後，正浮現令人不安的資安隱憂。部分業內人士坦言，大家都知道這類工具存在漏洞，但低估了它對資安防護的破壞力，一旦防線被打開，用戶等於在網路世界「裸奔」。

專家直言，這種披著「開源」外衣的工具，本質更像是一種數位版的特洛伊木馬。中媒指出，AI養龍蝦看似輕鬆賺錢，實際上卻可能付出隱私流失、帳號歸零的代價。

由於龍蝦實在太能幹，中國互聯網金融協會等官方機構紛紛對「龍蝦」發出風險提示，甚至還有銀行收到監管指令，警告OpenClaw這類代理工具存在極大的安全隱患，北京甚至發布國家級安全警報。

黃仁勳大讚OpenClaw是下一個ChatGPT。（法新社）

下一波關鍵的運算需求 黃仁勳的龍蝦戰略

市場傳出，「OpenClaw」在2個月內拿下30萬GitHub star，市場火熱程度，讓輝達執行長黃仁勳在今年的GTC大會上大讚，「龍蝦」絕對會是「下一個ChatGPT」，甚至還向全球企業發出呼籲，每家公司都需要制定「龍蝦戰略」。

分析人士稱，對輝達而言，養龍蝦不是趣味遊戲，而是拉動下一波GPU需求的終極引擎。因為傳統的聊天機器人只有在你提問時才消耗算力，但一隻成熟的「龍蝦」是24小時在線的數位員工，它需要持續的推理能力來觀察螢幕、思考步驟並執行操作，這對顯示卡的負荷是全天候的。

為了能讓市場完全理解「OpenClaw」的商業潛力與產業地位，黃仁勳將其與科技史上的底層基礎做了類比。他指出，「OpenClaw」對AI的意義，等同於Windows對個人電腦的意義，其產業影響力甚至可比肩Linux作業系統、Kubernetes雲端專案以及HTML。

專家表示，在這場全民養蝦的遊戲中，真正穩賺不賠的是提供算力基礎設施的廠商，以及像Anthropic或OpenAI這類按量計費的模型工廠。他們不需要推廣，只需要看著那隻小龍蝦在全世界的電腦裡不停地揮動雙螯，財富便如潮水般湧入。

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