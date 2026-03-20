美限高階AI晶片輸中 美超微繞道轉運現形 台廠恐迎嚴審時代

檢方提供的監視器畫面，拍下了該東南亞公司準備假伺服器的過程。（圖擷取自美國司法部）

〔記者林菁樺／台北報導〕美超微高層捲入貼標換貨，大踩美國高階晶片禁止輸中紅線。經濟部先前已說明，台灣半導體業者提供專業晶圓代工服務全球，美方限縮中國取得AI晶片，不會直接影響台廠，政府過去也透過「戰略性高科技貨品」管理，配合美國出口限制，包括華為、中芯等中資企業都在管制名單，需有輸出許可證才能出口。

因AI高階晶片主要用在AI 大模型訓練、超級電腦、軍事模擬、高性能運算（HPC）等，被美國列為出口管制項目；而台灣不僅有晶片代工製造，更是AI 伺服器組裝中心，台灣早已配合美國做出口限制。

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防止武器擴散及其他國安考量，經濟部會參考盟友制裁清單，定期召開跨部會審查會議，討論更新「戰略性高科技貨品清單」；先前中國科技企業如華為Huawei、中芯SMIC等都已列入出口管制名單，也就是廠商要出口相關技術或產品需申請許可。 而國科會也有訂定「國家核心關鍵技術清單」，嚴格管制 14 奈米以下製程、先進封裝（如 CoWoS）等技術外流。

此次美超微共同創辦人廖益賢、超微台灣分公司總經理張瑞滄與承包商孫廷偉，涉嫌共謀向中國買家販售價值數十億美元的伺服器，違反美國出口管制法規。過程就是經過東南亞公司先下訂裝有受到出口管制的輝達（NVIDIA）圖形處理器（GPU），經由台灣組裝運往東南亞國家，並在當地使用吹風機撕下伺服器標籤與序號，再把留存備查的數千台「空殼機」貼上標籤，經過貼標調包後以應付監管機構檢查，而真品也正運往中國。

美國禁止高階晶片輸往中國，台灣則有實體清單管制出口，如今美超微事件仍顯示「繞道轉運」實務上會發生，外界認為，台灣伺服器廠商將進入「高度合規時代」，過去審查重點在於晶片本身，未來台灣伺服器大廠可能要建立更嚴苛盡職調查機制，否則會撼動台灣供應鏈的信任度。

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