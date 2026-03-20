又一重要海峽「咽喉」恐被封鎖 ! 胡塞放話挺伊朗 全球航運、能源剉咧等

葉門胡塞挺伊朗，放話可能封鎖連接歐亞非三大洲的水上走廊的曼德海峽。此圖為曼德海峽的衛星照片。（美聯）

〔財經頻道／綜合報導〕據《俄新社》周五（20 日）報導，葉門叛亂組織胡塞政治局成員布海提表示，為支持伊朗，可能封鎖曼德海峽（Bab-el-Mandeb）。外媒指出，曼德海峽是連接歐亞非三大洲的水上走廊，一旦封鎖將使目前中東局勢變得更糟，進一步衝擊全球航運與能源供應。

據美國能源資訊署稱，曼德海峽約佔世界海上石油貿易量的6%，使其成為世界上最關鍵的海上咽喉要道之一。數據顯示，2025年上半年，每天約有420萬桶石油通過狹窄的曼德海峽。

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據報導，胡塞正在考慮所有可能選項，以支持伊朗抵抗美國和以色列的軍事打擊。如果不得不關閉曼德海峽，胡塞只攻擊那些參與襲擊伊朗、伊拉克、黎巴嫩和巴勒斯坦的國家的船隻。

荷姆茲海峽是伊朗海岸的咽喉要道，它透過阿曼灣和阿拉伯海連接波斯灣與公海和全球市場。同樣，曼德海峽也是進出紅海的狹窄通道，而紅海的也門海岸線大部分由胡塞武裝控制，該武裝組織得到伊朗的支持。

胡塞武裝是美國認定的恐怖組織，曾多次在曼德海峽和紅海攻擊國際船隻。作為德黑蘭最強大的盟友之一，胡塞武裝迄今一直置身於美以對伊戰爭之外。專家表示，如果他們介入戰局，將會對能源市場造成更大的衝擊。

伊朗石油歷史學家、歐亞集團高級分析師格雷戈里·布魯直言，武裝在這裡的威脅是真實存在的。

據報導，自美伊衝突爆發以來，作為世界最大石油出口國的沙烏地阿拉伯一直透過其東西輸油管將數百萬桶石油從波斯灣輸送到紅海，現在有大量油輪正經紅海前往沙烏地阿拉伯的延布港裝載原油，延布港是沙烏地阿拉伯唯一的其他石油出口通道，這對石油市場來說非常重要，因為它緩解了波斯灣完全關閉帶來的壓力。

布魯表示，如果胡塞武裝襲擊延布，將會擾亂碼頭的出口，預計每天的出口量將減少700萬桶。

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