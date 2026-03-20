台南三井OUTLET二期開幕 拚突破50億年營業額

台南三井OUTLET二期開幕，人潮湧至。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕位於高鐵站區的台南三井OUTLET二期完工，歷經3日的試營運後，今天正式剪綵、開幕，新增47家知名店鋪，包含深受歡迎的人氣超市「LOPIA（樂比亞）」，以年營業額突破50億元為目標。

今天熱鬧開幕後，台南三井OUTLET一、二期合計店鋪達236家，營業面積達1.3萬坪，滿足民眾餐飲、購物、娛樂等各種消費需求。

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日本三井不動產副社長山本隆志專程出席開幕典禮，交通部鐵道局副局長呂新喜、台南市副市長趙卿惠，以及議員杜素吟、吳禹寰等地方各界也都到場，氣氛熱烈。

台南三井OUTLET二期開幕，知名的日系超市「LOPIA（樂比亞）」出現排隊進場的人潮。（記者吳俊鋒攝）

山本隆治致詞時指出，由於高鐵站區周邊人口明顯成長，二期店舖規劃時，加入了家電、親子娛樂、大型超市，以及各式餐飲品牌等，支援在地居民日常生活。

呂新喜則提到，高鐵成就了西部走廊一日生活圈，他以「軌道經濟」、「車站城市」等的發展概念為例，強調台南未來前景值得期待。

趙卿惠指出，市長黃偉哲團隊全力招商，累計引進約4千億元，三井OUTLET就是重大投資案之一，對地方生活機能的提升，貢獻卓著。

三南奧特萊斯公司總經理鎌迫俊大說，假日與平時的客流量約2比1，穩定成長中，透過二期的啟用，希望能夠擴大帶動消費，今年營業額以突破50億元為目標。

台南三井OUTLET平時單日來客量約為1萬，而二期試營運期間，人潮翻倍，甚至更勝於假期時段，可見民眾對於新進品牌、店鋪的期待。

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