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台南越夜越精彩！大數據揭夜間乘車年增46％ 「熱門路徑」曝光

2026/03/20 11:53

Uber平台數據顯示，2025年台南晚間9點至凌晨3點的夜間乘車行程，較2024年大幅成長，反映出台南夜生活的擴張。（本報資料照）Uber平台數據顯示，2025年台南晚間9點至凌晨3點的夜間乘車行程，較2024年大幅成長，反映出台南夜生活的擴張。（本報資料照）

〔記者邱巧貞／台北報導〕根據Uber平台數據顯示，2025年台南晚間9點至凌晨3點的夜間乘車行程，較2024年大幅成長46%，顯示深夜出行需求明顯升溫，進一步拆解熱門上下車地點，更可清楚勾勒出一條屬於台南的「夜生活移動路徑」。

在夜間上車熱點方面，乘客多集中於交通節點與大型生活場域，包括台南高鐵站、台南車站前站、南紡購物中心、成功大學以及新光三越等地，顯示無論是返程旅客、學生族群或夜間消費人潮，皆從這些核心節點出發。

而在下車端，則明顯流向旅宿與夜生活聚集地，如煙波大飯店台南館、海安路商圈與台南轉運站等，呈現「交通節點、旅宿、商圈夜生活」並行的夜間移動樣貌。

這樣的流動軌跡，不僅反映出台南夜生活的擴張，也顯示旅遊與在地生活交織，從高鐵與車站進城的人流，透過平台運輸快速導入飯店與商圈，形成一條完整的夜間經濟動線。

若從全天來看，台南整體最熱門的上下車地點，同樣圍繞在車站、高鐵與商圈三大核心，構成城市主要的移動骨架。

值得注意的是，自2023年8月「優步小黃」進入台南後，至2025年，用戶規模已成長4倍，年平均搭乘次數也提升62%，顯示府城居民與觀光客在面對日常通勤與旅遊行程時，對多元移動選項的接受度極高。

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