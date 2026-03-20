台積電「1驚人數據」三星看不到車尾燈！韓媒有一個問題

三星與台積電是晶片製造業的競爭對手。（路透合成照）





〔財經頻道／綜合報導〕Counterpoint Research公布，三星電子晶圓代工在去年第四季的市佔率為7%，反觀台積電從66%上升到72%，對此韓媒以「7%的市佔率…三星晶圓代工能否扭轉乾坤？」為題，撰文分析三星是否還有機會反超台積電。

《Yonhap Infomax》報導，三星長期以來以「綜合半導體企業」為定位，與強調「不與客戶競爭」的台積電不同，其同時經營記憶體、邏輯晶片與代工業務。這樣的模式雖具整合優勢，但也讓部分客戶在合作上有所顧慮。

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不過近期隨著與輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等企業的合作逐漸具體化，三星是否能上演反轉劇情備受關注。

報導指出，三星近年積極強化先進製程技術，特別是在3奈米以下製程持續投入，希望藉此縮小與台積電的差距。報導也表示，李在鎔（三星電子會長）的強烈意志也發揮了不少作用。過去當晶圓代工事業分拆傳聞浮現時，他曾親自出面表示「對分拆沒有興趣」，果斷否認相關說法，始終未曾動搖對該業務的投入與決心。

根據 Counterpoint Research數據，三星電子晶圓代工業務市占率持續下滑，回顧走勢，該業務自2024年第2季的10%一路走低至第3季9%、第4季8%，而進入去年後第3與第4季皆停留在7%。

反觀台積電的市佔率，在此及間從66%上升到72%。分析顯示，它不僅吸收了排名第2的三星市佔，還有排名第3和第4的中國中芯國際和台灣聯電的市場。

不過，報導指出，今年情況似乎有機會翻轉，繼去年7月與特斯拉（Tesla）合作後，近期與輝達下、超微等合作逐漸具體化，市場分析認為，這或許為三星晶圓代工迎來了難得的轉機，因為這也顯示出，三星與輝達、AMD之間的合作，已從記憶體領域擴展到代工業務。

此前，三星僅限於為其AI加速器供應HBM內存，而此案例則意味著未來雙方的合作範圍將進一步擴大，並深入到非內存領域。而隨著一些科技巨頭對三星晶圓代工的信任，預計這將有助於三星贏得重要的客戶，並在未來擴大訂單，為市佔的反彈奠定基礎。

然而近期三星工會成員發起投票，決定是否發動為期18天的罷工，以爭取更高薪資待遇，結果顯示，在參與投票的6萬6019名員工中，有高達93%支持罷工。工會與三星電子雙方之後將持續進行協商，若未達成協議，工會將於4月23日舉行大規模集會後，於5月21日至6月7日展開罷工行動。

外界憂心，罷工活動恐對三星電子的半導體部門以及高頻寬記憶體（HBM）生產造成影響。另外根據《The Elec》報導稱，三星2奈米製程發展面臨挑戰，受良率瓶頸影響，量產時程傳出延後半年，影響特斯拉（Tesla）AI6晶片及AI新創公司DeepX產品。

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