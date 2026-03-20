精測產能供不應求 斥資逾35億元建三廠

測試介面廠精測（6510）因應產能供不應求，今在桃園平鎮產業園區舉行三廠動土典禮。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕測試介面廠精測（6510）因應產能供不應求，今在桃園平鎮產業園區舉行三廠動土典禮，董事長洪維國指出，此三廠總投資金額為35.88億元，將打造成為智慧工廠，預計於2028年下半年完工啟用，將成為全球AI及高速運算 （HPC） 的重要測試基地，也象徵精測技術版圖的延伸，並將創造超過300個就業機會，包含聘用台灣在地青年及國際人才。

洪維國表示，三廠建築為地下1層、地上7層的現代建築，總樓地板面積為 1.1萬坪，符合綠建築標章，並將運用AI技術打造會思考的產線，計畫將綠色能源與生產自動化進行緊密結合。

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精測三廠規劃生產高單價、高技術門檻的探針卡及PCB/ST測試板為主，特別針對未來高階MENS探針卡與載板市場需求，強化「All-in-House」一條龍的服務。

就投資與效面，洪維國指出，為了因應半導體產業強勁成長趨勢，三廠總投資金額35.88 億元，預計將創造超過300個就業機會，包含聘用台灣在地青年及國際人才。他特別期許精測能從桃園平鎮出發，在世界舞台為台灣寫下驕傲。

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