長榮航空佈局南臺灣 打造高雄為亞太樞紐基地

長榮航空自5月20日起由高雄出發飛往東京、澳門、上海浦東航班，將放大機型改由空中巴士A330-300廣體客機執飛。（長榮航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空今日宣布，自5月20日起由高雄出發飛往東京、澳門、上海浦東航班，將放大機型改由空中巴士A330-300廣體客機執飛，此外高雄-首爾航線也將於4月30日起安排深受旅客喜愛的Hello Kitty A321彩繪機「粉萌機」飛航，以回應南部旅客期待及南部市場中長期佈局考量。

長榮航空孫嘉明總經理表示，長榮航空長期深耕南部市場，並持續打造高雄為第二營運樞紐，此次安排空中巴士A330-300廣體客機投入高雄出發航班，每班可提供309個座位，較現行A321-200機型增加125個座位數，不僅提升旅客的搭乘體驗，也期待透過放大機型，讓南部旅客出國更便利舒適，並帶動更多國外旅客前來高雄旅遊及觀賞演場會和藝文等活動，共同促進南臺灣的觀光發展。

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長榮航空從高雄出發航點包括東京成田、大阪、福岡、上海浦東、澳門、香港及首爾仁川，每週提供56班的飛航服務。

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