焦點股》金寶：營運展望樂觀 帶量上漲

金寶持續推動全球製造重組，強化區域供應能力。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子製造服務（EMS）供應商金寶（2312）昨日法說會釋出審慎樂觀展望，在AI伺服器產品結構優化、加上記憶體產品出貨穩定加持下，帶動金寶今日股價帶量上揚、一度上漲逾4%，截至上午9時52分暫報24.4元，漲幅2.09%，成交量1萬4458張。

金寶持續推動全球製造重組，強化區域供應能力。泰國廠將成為核心據點，除既有產品外，亦導入伺服器、電源與車用電子等新項目，並規劃由L2製造逐步提升至L10整機組裝能力；菲律賓廠則在既有基礎上擴充網通產品產線，並協助合作夥伴擴產；美國與墨西哥據點則分別因應在地生產需求與北美供應鏈布局，擴大充電樁、網通及車用電子等產品。

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在電源產品方面，金寶與關係企業康舒（6282）深化合作，積極布局電源供應器（PSU）、備援電源（BBU）及低壓直流電（LVDC）等產品，並進一步延伸至高壓直流電（HVDC）方案，鎖定下一代AI伺服器電源架構。相關產品已進入樣品測試階段，未來將配合客戶新平台導入時程，逐步貢獻營收，成為中長期成長關鍵。

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