美兩黨議員齊聲 籲SEC限制中企進入美資本市場

美兩黨議員呼籲SEC，應限制中企進入美國資本市場。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國證券交易委員會（SEC）正面臨來自立法者的新壓力，要求限制中國企業進入美國資本市場。

《金融時報》報導，參議院銀行委員會共和黨籍主席史考特（Tim Scott）和民主黨籍議員華倫（Elizabeth Warren）週四（19日）罕見展現兩黨合作，一同致函SEC主席亞特金斯（Paul Atkins），兩人在信中警告，與中國有聯繫的SEC註冊實體對國家安全、市場誠信和投資人保護構成了獨特的風險。

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參院銀行委員會13名共和黨成員和5名民主黨員共同簽署了這封信件。這是最新一次呼籲美國SEC仔細審查允許中企在美國上市可能會如何損害國家安全並威脅美國公民資料隱私做出的努力。

人們愈來愈擔心美國資本正被送到中國的一些集團，這些集團正在幫助北京實現軍隊現代化。議員以不透明的公司結構可變利益實體（VIE）為例，指出這種結構允許中企規避有關外國擁有某些產業和資產所有權的規定，進而在美國交易所上市。

信中表示，美國證券交易委員會應該審查這些結構的使用方式，因為他們可能會以損害投資人保護和公平、有序、高效市場的方式來推進中國政府的目標。參議員補充，美國必須重視中國及其不透明公司結構所構成的威脅，包括對美國投資人和美國金融體系的風險。

SEC週四表示，在亞特金斯帶領下，監管機構已對從事市場操縱並瞄準美國投資人的外國企業採取了行動。該機構補充，將繼續打擊跨國詐欺，包括鼓勵交易所、發行機構和其他把關人盡其所能保護投資人。

美國證券協會（American Securities Association，ASA）主席兼執行長伊亞科維拉（Christopher Iacovella）表示，協會完全支持參議員們敦促SEC採取行動的努力，並稱VIE結構是中國共產黨為了進入美國資本市場而創造的一種邪惡的「合法虛構產物」，川普政府的SEC是時候結束這種對資本形成過程的濫用了。

伊亞科維拉指出，中共企業長期以來一直在獲取美國資本，卻逃避了美國企業的高昂治理、資訊披露和投資人保護義務，支持參議員要求SEC制止這種現象。

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