國際油價大震盪！伊朗連炸中東各國 布蘭特飆破119美元

國際油價週四（19日）震盪。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週四（19日）震盪，布蘭特原油收漲，但遠低於盤中每桶 119 美元的高點，而美國原油期貨在盤中突破每桶 100 美元的高點數小時後，最終小幅收低。

原油交易週四波動劇烈，因為伊朗連夜對中東能源目標發動攻擊，導致美國政府採取措施以擴大供應，同時美國總統川普將目光投向 11 月期中選舉，其共和黨希望維持對國會的控制。

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布蘭特原油期貨收在每桶 108.65 美元，上漲 1.27 美元，漲幅 1.18%，盤中曾上漲超過 11 美元，達到 119.13 美元的高點，接近 3 年半前 3 月 9 日觸及的峰值。

美國紐約西德州中級原油期貨收每桶 96.14 美元，下跌 0.18 美元，跌幅 0.19%。盤中曾上漲近 4 美元至 100.02 美元。

紐約期油與布蘭特原油的價差目前為 11 年來最大。

交易人士與路透數據指出，中東基準油價杜拜與阿曼原油升水飆升至歷史新高，約每桶 65 美元。

美國財政部長貝森特表示，美國可能很快解除對滯留在油輪上的伊朗原油制裁，規模約 1.4 億桶。Again Capital 合夥人基爾杜夫（John Kilduff）評估：「1.4 億桶雖不算巨大，但至少能暫時緩和油價上漲。」貝森特也指出，美國戰略石油儲備（SPR）可能再次釋放原油。

Price Futures Group 資深分析師弗林（Phil Flynn）則表示：「油價自盤中高點回落，顯示市場對供應面信心增強。」

此外，聯準會週三宣布維持利率不變，並預期通膨將升高，決策官員正密切觀察戰爭影響。

卡達國營石油與天然氣公司表示，伊朗飛彈攻擊造成能源重鎮拉斯拉凡工業城（Ras Laffan Industrial City）「廣泛損害」；沙烏地阿拉伯則表示，已攔截並摧毀多枚彈道飛彈和無人機攻擊，沙烏地阿美位於紅海延布港的 SAMREF 煉油廠週四也遭空襲，港口裝油一度中斷，目前已恢復；科威特石油公司表示，其米納阿赫邁迪（Mina Al-Ahmadi）煉油廠遭無人機攻擊，引發局部火災。

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