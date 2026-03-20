研華搶攻東南亞Edge AI市場 生態系布局加速應用落地

研華看好東南亞數位經濟快速崛起的帶動下，邊緣AI應用需求可望持續放量。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕隨著邊緣人工智慧（Edge AI）應用由概念逐步邁向實際落地，東南亞市場正成為數位轉型與工業升級的重要成長動能。工業電腦大廠研華（2395）積極深化區域布局，透過串聯在地夥伴與產業資源，打造Edge AI生態系，搶攻製造、能源與交通等多元應用場域商機，展現對東協市場長期成長潛力的高度信心。

研華亞太暨海外新興市場區域總經理張敏忠今天指出，東南亞正處於工業4.0與數位轉型的關鍵階段，隨著企業導入自動化與智慧化需求升溫，Edge AI應用已從過去的技術驗證，逐步進入實際部署與營運優化階段，成為企業提升效率與競爭力的重要工具。特別是在製造、能源管理與交通運輸等領域，相關解決方案需求持續擴大，帶動整體市場規模穩步成長。

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在產品與技術布局上，研華持續以邊緣運算、邊緣AI作為核心，結合旗下工業物聯網平台WISE-IoT，並整合邊緣硬體、軟體平台與產業應用解決方案，形成完整的垂直整合架構。透過導入產業知識與應用場景，研華不僅強化解決方案的可落地性，也提升客戶導入速度，進一步擴大在智慧製造、能源與公共事業、智慧醫療及零售服務等領域的滲透率。

在市場拓展策略方面，研華著重建立以夥伴為核心的生態系合作模式，透過系統整合商（SI）、終端用戶與政府單位的多方協作，加速技術落地與商業化進程。以東南亞市場為例，研華積極串聯區域產業鏈資源，並與政府機構合作推動中小企業導入工業4.0，藉此擴大應用場域並創造更多跨國合作機會，進一步鞏固其區域市場地位。

展望未來，隨著邊緣AI技術持續成熟與應用場景不斷擴展，研華將持續以生態系策略深化全球布局，強化與在地夥伴的連結，並透過解決方案導向模式推動產業智能化發展。在東南亞數位經濟快速崛起的帶動下，相關應用需求可望持續放量，為研華營運注入穩定成長動能。

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