黃金又慘崩了...已連7跌

週四（19日）黃金價格下跌。（歐新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週四（19日）黃金價格重挫逾4%，連續第7個交易日收黑，係因中東衝突刺激能源價格走高並重燃通膨疑慮，令投資人預期全球央行將把借貸利率保持在高點。

黃金現貨價下跌4.3%，報每盎司4612.21美元。

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4月交割的黃金期貨下跌5.9%，報每盎司4605.70美元。

《路透》報導，道明證券高級大宗商品策略師加利（Daniel Ghali）表示：「過去一年黃金成為機構投資人普遍持有的部位，它們因擔心貨幣貶值而買入黃金，但現在支撐這類交易的邏輯正在減弱。」

他說：「短期內，我們仍看到下跌風險。在維持牛市趨勢支撐的前提下，黃金仍有相當大的回檔空間。」

幾乎所有主要已開發經濟體的央行，本週都維持利率不變，但它們也強調，若美以對伊朗戰爭引發的能源衝擊持續，已做好遏制通膨的準備。

SP Angel 的分析師表示，黃金正遭遇獲利回吐和美元走強的衝擊，而且在 2025 年強勁上漲之後，交易員正在鎖定獲利以滿足追加保證金要求，並在市場波動再度加劇之際轉向碳氫化合物等新交易，這並不令人意外。

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