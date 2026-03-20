美國70％年輕人挺中國電動車 ! 中企想打入美市場 日媒揭「通關秘訣」

現今美國70%的Z世代支持中國製造電動車，日媒曝根本原因。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國Z世代對中國電動車的態度，正在動搖市場既有認知。日媒指出，儘管美國政府對中國製電動車祭出關稅高牆，卻沒有消除市場需求，反而高達7成的Z世代消費者對中國製EV持正面態度。這一數據不僅顛覆過去認知，也讓市場開始質疑，特斯拉的霸主地位是否正被侵蝕？

根據Cox Automotive在2026年初的調查，美國市場對中國EV的接受度呈現兩極化，一方面，政策與輿論層面高度警惕中國品牌，但另一方面，消費者的實際態度卻更為務；其中，Z世代的態度格外突出，有69%表示願意考慮購買中國品牌電動車。而這種差異，反映出美國世代價值觀的轉變。

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據悉，目前僅15%的經銷商支持中國品牌直接進入美國市場，但若中國車廠與美國既有品牌合作，消費者的購買意願將大幅提升至76%。這顯示，美國品牌長期建立的信任，可能反而成為中國技術進入市場的橋樑。

日媒指出，在美國市場，電動車幾乎等同於特斯拉，但從全球產量來看，中國早已全面領先。為對抗中國的競爭壓力，美國政府在2024年將中國製電動車關稅從25%大幅提高至100%，幾乎封鎖了中國車進入美國市場的通道，實質上中國電動車難以進入美國。

但美國年輕消費者對於「高性價比產品」的偏好依然存在。專家指出，當政治築起的防波堤，遇上市場對價格與性能的真實需求，兩者之間的落差，正逐漸累積成動搖既有競爭格局的力量。簡單來說，美國政府的這道政策高牆並沒有消除年輕人的需求，只是暫時壓抑了選擇。

據報導，現今美國社會對中國電動車的看法，也呈現明顯分裂。對年長世代而言，汽車往往象徵身份與品牌地位；但Z世代認為，車更像是一種「功能型產品」，甚至是延伸的數位裝置。他們更在意的是價格、科技與使用體驗，而非品牌歷史或國籍。

儘管如此，美國消費者對中國品牌的理解仍停留在表層。調查顯示，約一半受訪者聽過中國車品牌，其中比亞迪（BYD）知名度最高，但對其子品牌的認識仍相當有限。這意味著，多數人並非真正區分品牌，而是將中國車視為一個整體印象，「便宜、科技感強、電動化領先」。

專家直言，倘若未來中國車廠能進一步建立品牌信任與辨識度，市場影響力仍有擴大的空間。而在市場進入策略上，「是否與美國品牌合作」將成為關鍵變數。

據悉，雖然僅有15%的經銷商支持中國品牌直接進入美國市場，但若中國車廠與美國既有品牌合作，消費者的購買意願將大幅提升至76%。這顯示，美國品牌長期建立的信任，可能反而成為中國技術進入市場的橋樑。

但矛盾的是，銷售端對中國車仍高度保留。高達92%的經銷商對引入中國品牌持負面態度，不僅擔心品質與安全性，也憂慮既有的商業模式被顛覆。傳統車商長期依賴售後維修與零件獲利，而電動車本身維護需求較低，加上中國車價格更具競爭力，一旦普及，整個利潤結構都可能被重寫。

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