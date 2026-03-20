靠皮卡丘賺錢！36歲機師變身「寶可夢大師」 卡牌收藏價值破6400萬元

寶可夢集換式卡牌風靡全球。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕你還記得小時候抽到的寶可夢卡牌嗎？對許多人來說那是童年回憶，但對 36 歲的香港民航機師肯尼斯（Kenneth Ho）而言，這些「卡片」竟已經變成價值高達 200 萬美元（約新台幣 6400 萬元）的另類資產。隨着收藏品市場數位化與稀缺性增加，當年沒多少價值的卡片，如今已成了令人咋舌的「天價金礦」。

《路透》報導，肯尼斯的日常工作就是駕駛飛機。但當他不在駕駛艙時，就會致力於擴大並管理他的寶可夢集換式卡牌（Pokémon TCG）收藏；以現今市場估算，他收藏的卡牌價值約 150 萬至 200 萬美元（約新台幣 4836 萬至 6448 萬元）之間。肯尼斯表示：「現在，我發現這些童年回憶中蘊藏著巨大的潛力與經濟收益。」

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與許多同齡人一樣，肯尼斯的收藏之路始於 1990 年代。當時寶可夢集換式卡牌首次亮相，並迅速成為孩童與愛好者之間的熱門嗜好，不過肯尼斯在高中和大學期間一度中斷收藏，直到新冠疫情（COVID-19 ）封城期間，他才重新投入並認真去收藏。

從那時起，肯尼斯定期參加每2到3個月一次的新卡發布會，購買推出的新卡。他說：「過去 10 年裡，我會說大約從 2016 年開始，（寶可夢集換式卡牌）在日本市場又重新流行了起來。」

目前肯尼斯擁有的收藏中，最受矚目的莫過於 2016 年推出的「披著噴火龍X斗篷的皮卡丘」以及「瑪利歐扮裝皮卡丘」卡片。據了解，這2張稀有卡片近期在拍賣市場分別以 2.7 萬美元與 3.42 萬美元成交，相當於一張小小的卡片就價值 87 萬和 110 萬元新台幣。

寶可夢卡牌與「原封箱（Sealed boxes，指內含多包可能藏有珍稀卡片，且未拆封的盒裝，又稱為擴充包）」僅在限時內生產，週期約為2到3年。之後它們便會絕版，變得更難尋獲。當供應減少而收藏家需求依然強勁時，其價值通常會攀升。經鑑定機構評為 10 分滿分的卡片最熱門，若卡片上有繪師的親筆簽名，身價甚至能直接翻漲 10 倍，但若卡片有如摺痕或彎曲等微小的瑕疵，都會降低價值。

儘管這項從嗜好轉向投資的過程對肯尼斯來說充滿樂趣，但他坦言這並非輕鬆錢，卡片價格可能會跌，資金也可能被卡在其中，若急需現金，可能難以快速變現。肯尼斯表示，他將卡牌視為一種另類投資，在未來 5 到 10 年內將「變得相當可觀」。

根據 2026 年最新行業報告顯示，這股收藏熱潮並非特例。美國高達 68% 的收藏品買家為千禧世代，更有 35% 的 Z 世代在過去一年內曾出手投資。

投資專家拉弗特（Thomas Ravert）提醒，收藏品投資不應與正統財務策略混為一談。他說：「對待收藏品投資最健康的策略是『樂趣優先』，獲利則視為額外的獎金。」投資人應在儲蓄與退休金規劃穩固的前提下，再撥出部分預算投入收藏品投資，以免在市場熱度消退時蒙受損失。

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