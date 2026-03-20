黃金白銀暴跌、連避險王也撐不住 ? 專家點關鍵「背後元凶」

避險王被利率打敗、資金全面撤退？專家揭背後原因。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中東衝突升級推高能源價格與通膨預期，削弱降息空間，導致黃金、白銀與工業金屬同步大跌。據報導，被市場視為避險王的黃金已經連跌7日，一度跌至近4500美元、白銀也出現暴跌，LME鋁等工業金屬亦出現多年最大跌幅。專家指出，黃金白銀暴跌背後，是利率預期逆轉與流動性壓力的雙夾擊。

數據顯示，週四現貨黃金跌3.5%、觸及六週新低，累計本週已累跌近8%，預計創2020年3月以來最大單週跌幅。與此同時，白銀盤中一度暴跌12%。市場散戶連續淨賣出黃金ETF，CTA對沖基金主動削減多頭部位，流動性壓力加劇拋售。

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前摩根大通貴金屬交易員Robert Gottlieb已對市場發出警訊，認為目前波動過大且賣壓未盡，短線仍不具備抄底條件。從資金面來看，不只是散戶退場，機構資金同樣在快速去槓桿，顯示這波修正並非單純情緒波動，而是資產配置邏輯正在轉向。

分析師指出，金銀暴跌的背後深層驅動，來自利率環境的重新定價。

據報導，中東局勢推高能源價格，使全球通膨預期再度升溫，迫使各大央行態度轉趨保守。本週包括聯準會、日本央行、歐洲央行、英國央行在內，幾乎一致釋出偏鷹訊號：利率短期內難以下調，甚至需警惕通膨反撲。同時，歐洲央行下修成長預期、上調通膨預測，更讓「滯脹」風險浮上檯面。

State Street策略主管Aakash Doshi指出，市場原先預期聯準會今年將降息2次，但現在的定價已轉為「全年不降息」。這種劇烈轉向，正是壓垮金價的核心因素。歷史上類似情境並不陌生，2022年俄烏戰爭後能源價格飆升、通膨失控，黃金也曾連跌7個月。

資金面同樣出現結構性變化。VandaTrack數據顯示，全球最大黃金ETF「SPDR Gold Shares」已連續6個交易日遭散戶淨賣出，雖然金額不算巨大，但方向反轉本身已具指標意義。另一方面，CTA基金在過去半年建立的多頭趨勢正在被演算法觸發減碼，進一步放大市場下行動能。

同時，部分投資人選擇在高位獲利了結，將資金轉往其他更具吸引力的資產，例如能源股或因股市下跌而產生的保證金需求。美元走強也持續吸走全球流動性，使黃金的「避險溢價」被稀釋。渣打銀行指出，其他市場的資金需求，正在壓制原本應由地緣政治帶來的金價上漲動能。

這波拋售並未侷限於金銀，鉑金與鈀金本月分別下跌17%與15%，銅、鋁等工業金屬同步走弱，反映市場對全球經濟成長的預期正在全面下修。Marex分析師Edward Meir直言，投資人開始意識到，一旦經濟放緩，需求破壞將無可避免，而這將對整個大宗商品形成系統性壓力。

專家指出，這不是單一市場事件，而是一場由「利率重估」與「流動性收縮」共同驅動的資產重定價

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