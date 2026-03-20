安泰銀2025年獲利創4年新高 2026年營運審慎樂觀

安泰銀2025年獲利創4年新高，今年將申請財管2.0與布局高雄專區，加速業務拓展（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕安泰銀行（2849）19日舉行線上法人說明會，公布2025年營運成果及經營績效。安泰銀行 2025年稅後淨利15.4億元、年增16%，創近4年新高。資本結構及資產品質方面，截至2025年底，資本適足率15.55%，第一類資本比率為14.36%、逾放比率0.17%、備抵呆帳覆蓋率911.46%，資產品質強韌穩固。

展望今年，安泰銀行表示，受惠於存、放款規模穩健擴張，帶動2026年前2月淨收益10.6億元、年增21%，稅前淨利年增31%。面對美伊戰爭的影響，將隨時關注地緣政治的發展及能源價格的變化，對今年整體的營運展望抱持審慎樂觀態度。

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安泰銀行 2025 年全年淨收益 57.6 億元，獲利重返成長軌道，獲利成長主要來自手續費淨收益及交易相關收益挹注。受惠於法人金融、消費金融與財富管理等業務同步成長，帶動手續費淨收益年增12%，其中放款及保險佣金手續費分別成長 19%及 37%。交易相關收益在金融市場震盪下仍呈現成長、年增13%，顯見策略調整成效逐步體現。利息淨收益自2025下半年起已觸底回升，第3季及第4季成長分別達11%及 21%，2025 年全年利息淨收益達30.7億元。

存、放款業務同步成長，2025年底總存款餘額3,378 億元、年增率 5.7%，總放款餘額2535億元、年增率8.9%，存放比率提升至 75.04%。受惠國內出口動能及個人貸款市場成長強勁，法金放款及消金放款分別成長12.2%及 5.8%。健全的存款基礎與充足的流動性，搭配平衡的放款組合，足以應對市場的潛在波動。安泰銀行規劃今年上半年正式向金管會申請財管2.0執照，同時也正籌備亞洲資產管理中心高雄專區申請，預計在財管2.0開業後，向金管會申請進駐高雄專區。

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