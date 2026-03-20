白白浪費錢！5種「價差大」民生用品 正悄悄掏空你的錢包

5種價差大的民生用品，正悄悄掏空你的錢包。（美聯社，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著物價上漲，荷包也跟著越來越薄了，專家表示，在萬物皆漲，品牌清潔用品、個人保養品等5種必備品，是您最常購買的一些物品可能價格過高，若不想這些必備品悄悄掏空你的預算，最好快找更經濟實惠的替代品。

《GOBankingRates》報導，你是否自認節儉，但每年的開銷卻比預期要多呢？專家表示，首先，您可以仔細查看一些常見的購物必需品，它們可能會超出您的預算，而以下5個最常買的必需品，可能在無形中，讓你的荷包縮水，然而這些必需品其實很容易找到經濟實惠的替代品，以下專家列出一些值得替換的物品，幫你節省開支。

請繼續往下閱讀...

1.名牌清潔用品

家是你的城堡，你當然希望它保持潔淨。為了打造那種皇家般的光潔度，你可能已經對某些名牌清潔產品產生了依賴。然而，這些產品的價格也同樣不斐，尤其是當你使用的每件產品都是名牌時，然而許多賣場自有品牌，其實效果可能一樣好，但價格卻便宜很多。

如，１瓶 Orange GLO 的價格可能高達 8.99美元（約新台幣287元），而類似且評價不錯的 Quick Shine 多用途地板拋光劑在 Dollar General 的售價僅為 4.50 美元（約新台幣144元）左右。

2.預切蔬菜

根據Tasting Table報道，預切蔬菜價格較高的原因是清洗、去皮和切片蔬菜需要額外的人工，以及包裝成本。但如果你能自己切菜，花在備餐上的額外時間就能真正省下不少錢。

3. 紙巾

紙巾是日常生活中默默無聞卻不可或缺的一部分。它們可以擦拭灑出的液體，幫助我們進行日常清潔，甚至在用餐時還能充當臨時餐墊或圍兜。但考慮到它們的消耗速度，它們的價格著實令人驚訝，如12卷裝的Bounty牌紙巾在Target超市售價接近30美元（約新台幣957元），你可以在一元商店買到更便宜的紙巾，但如果你既想省錢又想環保，不妨考慮用舊T恤來清潔，只要把它們丟進洗衣機就能重複使用。

4.名牌個人保養用品

當社群媒體上的網紅們都在推廣那些號稱能讓肌膚更緊緻、更柔嫩的美容產品時，如果你不花大價錢購買最新潮流產品，很容易就會覺得自己錯過了什麼。

然而你可以在Dollar Tree這樣的折扣零售商，找到各式各樣的個人護理用品，你也可以在TJ Maxx和Five Below等商店找到價格較低的美容產品。美容產品批發商可能會比超市提供更多優惠。

5.電子產品延長保固

你可能不常買電子產品，但每次購買時，通常都會面臨購買延長保固的壓力，而且價格往往不菲。在同意購買之前，不妨問問自己：這件產品在保固期內故障的可能性有多高？你的使用頻率是否真的值得花這筆錢？

在許多情況下，基本保固就足夠了。您也應該查看您的信用卡是否已提供購物保障。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法