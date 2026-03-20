苦情阿北！薪水腰斬含淚吞 女兒1通電話退休夢毀了

因女兒深夜1通電話，62歲男被迫留在職場。（彭博，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕距離退休僅剩3年的田中先生（化名），年薪高峰近900萬日圓，然因退休後再重返職場，薪水腰斬只剩400萬日圓，然工作期間苦存1700萬日圓），因卜此，憧憬著正式退休後與妻子安享晚年，然而，某天深夜接到女兒意想不到的電話，為了幫女兒還卡債，田中決定動用自己的積蓄，導致原計劃65歲退休夢碎，現在別無選擇，只能繼續工作。

日媒報導，田中在某家製造廠工作，工作期間的年收入接近900萬日圓（約新台幣180萬），但在50多歲時達到高峰，之後便開始下滑。60歲後，他重新找到工作，目前的年收入約400萬日圓（約新台幣80萬），由於換了3次工作，他的積蓄（包括退休金）約為1700萬日圓（約新台幣340萬），夫婦倆每月的養老金預計約為20萬日圓（約新台幣4萬）。

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他們的生活並不富裕，並計劃在退休前的幾年盡可能增加儲蓄，而重新入職後，他常常感到不自在，因為以前的下屬現在成了他的上司，儘管如此，他還是不斷告訴自己“再忍耐一下”，繼續工作。

然而，意想不到的事情發生了，某天晚上，午夜過後，睡在他身邊的妻子的手機響了，螢幕上顯示的是他們26歲的女兒的名字，她在東京工作，田中趕緊打開免持接起電話。

「爸，媽……這麼晚打電話來真不好意思。」她的聲音明顯低沉，然在沉默片刻後，女兒幾乎是哽咽著說：「我欠債了。債太多了，我根本還不起。」我問她是什麼意思，她才斷斷續續地開始解釋。

女兒大學畢業後，在東京１家知名公司找到了1份工作，她被分派到公關部門，那裡很多員工都很注重外表，不少人常穿著名牌服飾，拿名牌包，起初，她覺得這只是必要的開銷，但漸漸地就失控了。

打開社群媒體，不斷推送「都市時尚女性」的貼文，看著這些帖子，她開始覺得自己也必須像她們一樣。 “我拿到獎金了”，“至少要買1件新衣服”，她想著，就這樣，她買了很多名牌，購物成了習慣。

當然，她不可能１次付清所有開銷，於是，她開始使用循環信用和現金預支，不知不覺中，她就擁有了6張信用卡，並陷入了1個惡性循環：剛還完錢，就又開始借新的。 「我真的無能為力……我不知道該怎麼辦，」女兒在電話裡哭著說。

田中一時語塞，幾天後，女兒回家給她看了信用卡帳單，總金額大約是500萬日圓（新台幣100萬）,大部分還款都是循環信用額度和現金預支。

在與妻子商量後，田中先生決定動用自己的積蓄暫時償還債務,然而他的退休計畫也因此發生了巨大變化。他原本計劃65歲退休，但現在別無選擇，只能繼續工作。

「說實話，我不知道這個決定是否正確。但我不能就這麼算了。」

專家表示,父母究竟應該在多大程度上幫助子女？這個問題沒有明確的答案。但有一點可以肯定，田中先生的退休計畫已經發生了翻天覆地的變化，深夜的一通電話徹底改變了他的人生規劃。

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