黃金、銅大拋售潮來襲！華爾街一語道破背後隱憂。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕週四，由於投資人擔心美伊戰爭導致油價上漲將對全球經濟造成影響，金屬價格全面大幅下跌，不僅黃金下跌近6%，銅也下跌約2%，專家表示，黃金與銅加入大拋售行列，其背後隱藏著經濟衰退的隱憂，對於後市展望，專家認為工業金屬價格只有等到戰爭結束才能穩定下來，而黃金為一種「貨幣貶值交易」工具，價格將獲得支撐。

CNBC報導，儘管黃金被視為避險資產，但自伊朗戰爭爆發以來，黃金和白銀價格持續下跌。油價飆升引發了人們對通膨可能重燃並推高利率的擔憂。利率上升削弱了黃金的吸引力，因為黃金本身並不會產生收益。

請繼續往下閱讀...

One Point BFG Wealth Partners投資長布克瓦爾（Peter Boockvar）表示，通膨風險導致市場消化了聯準會降息預期，全球利率上升，實際利率走高，這些因素都對黃金構成了拖累。

同時，銅和鈀的價格在戰爭初期下跌後，保持了相對穩定，但隨著經濟成長擔憂開始對這些工業金屬造成壓力，這種情況已經改變了。

工業金屬用途廣泛，例如，銅的應用無所不在，從電子設備到電線電纜和管道系統，幾乎無所不包。市場通常將銅價下跌視為經濟成長放緩的訊號。

華爾街普遍認為，戰爭持續的時間越長，油價長期居高不下的風險就越大，將會改變消費者和企業的消費習慣，並導致經濟衰退。

布克瓦爾說，在工業金屬領域，人們現在真的很擔心經濟衰退的風險。

經濟成長放緩加上通貨膨脹加劇，就形成了「停滯性通膨」局面。儘管一些投資者開始進行「停滯性通膨脹」交易，但也有人認為這種情況發生的可能性極低。

Yardeni Research總裁 Ed Yardeni 在週二的1份報告中寫道：「石油衝擊不太可能像過去那樣引發持續的停滯性通膨，尤其是在1970年代。」他指的是1973年OPEC石油禁運造成的經濟後果。他指出，儘管俄羅斯在2022年入侵烏克蘭引發了石油衝擊和更高的通貨膨脹，但並未導致經濟衰退。

布克瓦爾認為，工業金屬價格只有等到戰爭結束才能穩定下來。但他表示，隨著市場關注點重新轉向各國不斷上升的債務和赤字，黃金價格可能會回升，因為黃金作為一種「貨幣貶值交易」工具，通常能很好地應對這種情況。他還補充說，由於戰爭的 軍事開支，這些赤字可能會進一步惡化。

即使停滯性通膨真的到來，高盛資產配置研究主管克里斯蒂安·穆勒-格利斯曼在週四的報告中寫道，黃金在這種環境下也是一種投資選擇。

他寫道，如果停滯性通膨衝擊持續，尤其是在實際收益率下降的情況下，我們預計由於投資者對實物資產和外匯多元化的需求，黃金價格將獲得更多支撐。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法