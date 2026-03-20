黃仁勳：科技領袖須謹慎 避免散播AI恐慌

輝達執行長黃仁勳。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國人工智慧公司Anthropic近日與五角大廈因合約糾紛，引發各界關注，對此，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，科技領袖需要小心，不要讓人們對於人工智慧感到恐慌。

《彭博》報導，黃仁勳在公司技術大會的小組討論會上提到，想要提醒人們這項技術的潛在風險是一件了不起的事情。但黃仁勳強調，「提醒是好事，恐嚇則不然」，因為這項技術對人們來說太重要了。黃仁勳認為，AI為美國國家安全帶來最大的風險在於，美國民眾的憤怒、恐懼或是偏執導致美國接受這項技術的速度比競爭對手還慢。

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Anthropic是輝達的主要客戶，也是聊天機器人Claude的開發商，該公司與川普政府就AI工具的軍事用途限制問題出現激烈衝突。上個月，由於Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）堅持合約條款禁止將旗下產品用於美國國內監視和全自動武器，這家公司與五角大廈的關係破裂。作為回應，川普政府宣佈Anthropic構成供應鏈風險，並著手將其從各部門的專案中移除。目前，Anthropic以對此提起訴訟。

儘管有爭議，黃仁勳對於Anthropic的財務前景仍持樂觀看法，在一次小組討論中，黃仁勳表示，他相信Anthropic到2030年營收有望突破1兆美元（約新台幣32.03兆元）。黃仁勳也補充說，他認為阿莫戴的預測過於保守。

被問到如果他與Anthropic一起坐在董事會裡會怎麼做時，黃仁勳先表達了自己對這家公司的欽佩，包括Anthropic對安全保障的重視，隨後直言，業界必須謹慎，避免煽動人們對AI工具不必要的恐懼。

黃仁勳表示，這不是生物，不是外星人，也沒有意識，只是電腦軟體而已。在沒有任何證據的情況下，就斷言某些極端、災難性的事情會發生，危害可能比人們想像的更大。

在談到將先進晶片生產集中在台灣的戰略風險時，黃仁勳表示，AI製造供應鏈應該多元化，並列舉了南韓、日本以及美國等地作為生產基地。但黃仁勳也強調，台灣的專業技術，例如台積電（2330）在亞利桑納州的工廠建設，值得美方的友誼和支持。

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