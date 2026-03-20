綠委要求檢討台積電被列注意股 金管會： 適時研議

台積電股價氣勢如虹，因農曆年後，短線漲幅過大，罕見地遭到證交所列入注意股，民進黨立委鍾佳濱認為，此恐影響證券交易市場，而相關標準已多年未調整，應與時俱進。示意圖。（美聯社）

〔記者鍾麗華／台北報導〕台積電股價氣勢如虹，因農曆年後，短線漲幅過大，罕見地遭到證交所列入注意股，民進黨立委鍾佳濱認為，此恐影響證券交易市場，而相關標準已多年未調整，應與時俱進。金管會表示，已督導證交所及櫃買中心持續注意我國資本市場結構與股價水準之變化情形，適時研議檢討因應。

鍾佳濱向行政院提出書面質詢指出，根據「台灣證券交易所股份有限公司公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」，證交所於每日收盤後，即分析上市有價證券，當發現股價異常變化者時，公布該證券名稱，並於其名稱前加註「注意有價證券」文字；且若符合依該要點第6條之要件，即發布為「處置有價證券」。

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鍾佳濱說，「發行人募集與發行有價證券處理準則」第8條第1項第13款規定，興櫃股票公司辦理現金增資並提撥發行新股總額之一定比率公開銷售者，申報日前一個月，其股價變化異常者，金管會得退回其案件。

鍾佳濱表示，台股年度總成交金額近10年以來，已從約20兆元成長至超過100兆元，惟發布為注意有價證券及處置有價證券之相關標準已多年未調整；為維護資本市場穩定及保障投資人權益，且基於證券交易市場規模大幅成長，及應對國際情勢動盪，該相關規範及標準應與時俱進。

金管會指出，證交所與櫃買中心於每日收盤後，對於上市櫃有價證券有達「注意處置要點」第4條與櫃買中心第1項所列14款異常標準者，包括漲跌幅度、成交量、週轉率、集中度、本益比、股價淨值比、券資比、溢折價百分比、借券賣出、當日沖銷百分比等，公告為「注意股票」及揭露相關交易資訊，以提醒投資人注意交易風險。

金管會解釋，證交所及櫃買中心於2024年已因應我國資本市場規模擴大、台股指數逾2萬點，將原「單一價差」標準，最近6個營業日起迄兩個營業日之收盤價價差達100元（上市）／70元（上櫃），修正調整增加「依股價級距增加價差標準」之彈性標準（上市：收盤價每增加500元增加25元之價差標準／上櫃：每增加300元增加15元之價差標準）。金管會並已督導證交所及櫃買中心持續注意我國資本市場結構與股價水準之變化情形，適時研議檢討因應。

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