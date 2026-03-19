避險資產不敵中東戰火 金銀拋售加劇價格暴跌

自中東衝突爆發以來，避險的黃金與白銀持續走跌。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕中東衝突加劇以及通膨升溫，降低短期內降息的可能性，黃金與白銀加入遭投資人全面拋售的資產行列，金價已連續7個交易日下跌，而銀價已跌逾10%。分析師感嘆，「黃金不再是避險資產了，而是投機性資產」。

彭博報導，金價一度下跌6%，有望創下2023年以來最長下跌紀錄，伊朗戰爭已近3週，原油與天然氣價格飆漲、通膨風險升高，使聯準會與其他央行不太可能降息，這對不會產生利息的黃金而言是不利因素。

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自中東戰火爆發以來，黃金的走勢與2022年夏季類似，當時俄羅斯入侵烏克蘭，引發能源價格飆漲，衝擊全球市場。儘管目前貴金屬價格的波動，不及於1月時的劇烈震盪，但該波動仍嚇退了一些尋求避險的投資人。

19日台灣時間晚間10時許，現貨黃金下跌5.10%，每盎司報4641.68美元，現貨白銀下跌9.25%，每盎司報70.31美元。VanEck黃金礦業ETF下跌7.43%，ProShares Ultra白銀ETF重挫17.8%

報導說，黃金ETF是西方散戶和機構投資人持有黃金的普遍方式，但近幾週相關ETF持續資金流出，對金價構成壓力。黃金ETF的需求往往對利率變化特別敏感。

Plurimi Wealth投資長阿姆斯壯（Patrick Armstrong）說，「黃金不再是避險資產了，而是投機性資產」。

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