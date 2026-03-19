通膨風險加劇升溫 美日歐7央行維持利率不變

歐洲央行19日對通膨升溫提出警告。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕隨著伊朗戰爭大幅推升油價，美國聯準會（Fed）、加拿大銀行、日本銀行、英格蘭銀行與歐洲央行等全球央行接續做出維持利率不變的決定，同時對未來通膨升溫提出警告。

加拿大銀行18日維持基準利率2.25％，在政策會議後的記者會上，總裁麥克勒姆（Tiff Macklem）說，「加銀關注戰爭對通膨的直接影響，如果能源價格居高不下，我們不會讓衝擊擴大，並演變成持久性通膨」。

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美國聯準會18日以11比1的票決，維持基準利率3.5％至3.75％之間，這是聯準會連續第2次會議按兵不動。聯準會主席鮑爾說，「短期間，高能源價格將推升整體通膨，不過對經濟的潛在影響範圍與持續時間，現在判斷還為時過早」。

他指出，聯準會通膨不會在油價跳漲時升息，因為一般而言，其對物價的影響是暫時的，但聯準會此作法取決於民眾是否持續預期通膨將長期穩定在2％目標左右，然而通膨已連續五年高於2％。

他指出，政策會議上確實討論過下一步升息的可能性，但多數決策者並不認為這是基準情況。

在最新預測中，多數官員預期聯準會今年底前降息1次，幅度1碼（0.25個百分點）。鮑爾強調，若要恢復降息，必須在抑制通膨上取得進展，尤其是受到關稅推動的商品通膨，「如果我們看不到這種進展，就不會降息」。

日本銀行19日一如預期，維持基準利率0.75％不變。日銀總裁植田和男指出，如果油價飆漲對經濟成長的預期衝擊證明是暫時的，而且不會阻礙日銀達成通膨目標的進展，那麼日銀不排除短期內升息的可能性。

他說，「我們必須注意的是近期局勢的演變正值企業積極推升薪資與價格之際，這意謂他們可能比烏俄戰爭之後，更積極的轉嫁成本」。

歐洲央行19日維持基準利率2％不變，並警告中東戰火已大幅增加經濟前景的不確定性，「使通膨面臨走高風險，經濟成長面臨下行風險」。

瑞士國家銀行與瑞典中央銀行19日維持基準利率不變，前者為0％、後者為0.75％。瑞典中央銀行指出，該利率水準預期將維持一段時間，但對伊朗戰爭的影響保持警戒。

英格蘭銀行也維持基準利率3.75％不變，該銀行警告，隨著中東衝突引發全球能源與其他大宗商品價格大漲，短期內通膨恐攀升。

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