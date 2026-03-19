楊金龍呼籲建商讓利 不希望見到房市硬著陸

央行總裁楊金龍呼籲建商讓利。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日宣布調整選擇性信用管制措施，將第二戶購屋貸款成數上限由5成調升為6成，總裁楊金龍表示，此次算是「微調」，主要是回應民眾陳情與購屋需求。他並指出，房市管制雖有成效，但目前只是房市軟著陸的「開頭」，「大幅鬆綁時間未到」，央行將持續滾動檢討。

楊金龍指出，此次調整房市管制措施並不是所有理事都同意，其中一位理事就表達反對立場，也有幾位理事擔心現在調整時機是否適當。此外，雖然房市交易降溫，房價也開始反轉，但修正有限，民眾購屋貸款負擔仍重，我國與台北市房價所得比仍較主要國家高，若大幅放寬可能會讓民眾看漲房價預期心理再起，也讓央行七波打炒房功虧一簣。

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不過楊金龍也說，央行一直以來都是希望房市呈現軟著陸而不是硬著陸，央行也會擔心是否出現打炒房「過度」情況。他坦言，若房市從緩步修正轉為快速下跌，且未及時回應、調整政策，恐導致市場過度下修，一旦「打趴」後要再拉回將相當困難，「就像中國目前面臨的情況一樣」。

此外，他也向建商喊話，建議適度讓利以促進成交量，「若價格僵持不下、買方不進場，反而可能加速市場下滑，增加硬著陸風險」。

對於近期有媒體報導去年全台營造業歇業家數達3770家，建商出現倒閉潮，並直指央行管制措施已經讓業者「被逼到絕境」。

楊金龍說確實有看到類似報導，但這只是片面資訊，公司會歇業，但也可以重新登記，從總數來看，有3700家歇業，重新登記逾7000家，怎麼會是央行房市管制導致的。

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