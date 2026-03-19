台灣通訊韌性喊「多元路由、異質備援」在講什麼？數發部解答

台灣通訊韌性架構透過地面網路、海底電纜與衛星通訊，打造多層備援設計。（本報資料照）

〔記者邱巧貞／台北報導〕通訊無論在平時或災時，都是人類生活中最重要的基礎設施之一，面對天災、地緣政治風險與突發事件可能帶來的通訊中斷威脅，數位發展部（以下簡稱數發部）正推動以「多元路由、異質備援」為核心的通訊韌性架構，透過地面網路、海底電纜與衛星通訊的多層備援設計，確保台灣在極端情境下的通訊維持能力。

數發部韌性建設司司長牛信仁形容，通訊就像訊息傳遞可以透過麥克風、大聲公或直接說話，多種方式並存，才能確保任何情境下訊息都能傳遞。數發部推動以「多元路由、異質備援」為核心的通訊韌性架構，目標是透過不同技術彼此補位，避免單一系統失效後導致全面斷訊，透過陸、海、空三層網路設計，強化台灣在極端情境下的通訊維持能力。

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「陸」側重地面通訊，包括固網與行動網路，政府除要求電信網路具備備援電路外，也將關鍵機房列為國家關鍵基礎設施，並要求具備雙重以上的備援電路。現行關鍵機房均有備援機制確保單點失效時，全網仍能維持運作。

「海」則以海底電纜為核心，這是台灣連接國際網路的關鍵命脈。數發部除從制度面強化海纜保護外，也建立多元備援機制，包括微波通訊與衛星系統，以降低斷纜風險帶來的衝擊。

「空」的部分，則導入衛星與高空通訊平台作為災時備援。衛星依高度可分為低軌、中軌與高軌（同步軌道）衛星，低軌衛星大約在2000公里以下，高軌同步衛星約在3萬6千公里左右，中軌則介於兩者之間。

目前低軌衛星除了OneWeb外，也包含Amazon LEO，中軌衛星如SES，高軌則有ST2等系統。此外，政府也在發展高空通訊平台，例如高空氣球等技術。

牛信仁解釋，在傳輸能力方面，海底電纜屬於Tbps等級，微波通訊約為Gbps等級，傳統衛星則多落在Mbps等級。不過，隨著Amazon LEO等新一代低軌衛星系統發展，衛星通訊傳輸能力未來也有望提升至Gbps等級，逐步縮小與地面網路的落差。

整體而言，海、陸、空三種通訊方式是相互支援、彼此補位。例如在去年丹娜絲風災期間，南橫路段中斷，導致光纖與基地台接續失效，後續即透過低軌衛星作為行動通訊基地台的「後傳鏈路」（Backhaul），成功維持該地區基本通訊服務。此外，政府也已部署約30台衛星行動通訊車，可在災害發生時快速進駐，提供臨時通訊支援。

牛信仁指出，數發部在推動這些工作時，主要分成三件事，分別是「事前防護」、「事中應變」以及「事後檢討」。

首先是事前防護，希望在事故還沒發生前，就能提前預警，並強化整體韌性，找出潛在風險並先行處理；第二是事中應變，當事故真正發生時，就必須立刻啟動應變機制，例如海纜中斷時，大家可以在海纜圖上看到它的替代網路是什麼；如果陸上線路中斷，行動通訊要如何進行替代，也都有相對應的應變機制。

第三是事後檢討。我們會回頭檢視到底發生了什麼事，風險的概念大致上就是「發生機率」乘上「可能造成的影響」，如果沒有做後續的統計與分析，根本不知道問題出在哪裡，也無法回到前端去強化防護。

所以這其實是一個循環的過程，希望透過持續的防護、應變與檢討，不斷精進。因此，數發部強調「備援再備援」，透過一層一層的設計，讓系統具備高度韌性，建構一套讓台灣在各種情境下皆能穩定運作的通訊網路。

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