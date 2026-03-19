中東戰爭推升能源危機 經濟部：核電大國也難置身事外

經濟部說明核電大國也難置身事外。（取自經濟部）

〔記者林菁樺／台北報導〕受到伊朗持續封鎖荷姆茲海峽影響，國際能源大漲，經濟部指出，中國、南韓、法國等核電大國也無法置身事外，均啟動平穩措施。

受中東戰事衝擊，國際油價劇烈波動。布蘭特原油已從原本每桶72.01美元，現在已漲到118.82美元，大漲六成以上；而杜拜原油已從原本71.98美元/桶，突破到161.26美元，漲幅甚超過一倍。

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經濟部強調，面對能源衝擊，包含有核電的國家，都祭出緊急措施，全力平抑油電價與物價。

例如各國陸續實施穩定措施，包括南韓公布30年來首次對「國內燃料價格訂上限」，而且南韓政府發現部分加油站提高售價後，已將研擬加強監督的對策。

日本政府宣布釋出石油儲備，避免因為缺貨導致日本國內油價飆漲並波及物價，也採取目標將平均汽油零售價維持在每公升約170日圓的措施。而日本的電價持續漲勢。

中國則禁止燃料出口且宣布將採取必要措施保障自身能源安全。同時中國國內的油價預測也會再上漲；法國也針對加油站進行抽查措施，以確保法國民眾加油時，油價沒有過度上漲。

經濟部說明，許多歐盟國家，已啟動能源價格的平抑措施，控管油價或調降能源稅。無論有無核電，各國都在全力降低中東衝突引發的民生電價物價衝擊。

經濟部重申，台灣是政府已擴大「貨物稅減徵」外，也同步實施「亞鄰最低價」跟美伊戰爭「專案平穩機制」、確保民眾加油及民生等物價的穩定。

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