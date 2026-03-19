駁家庭幫傭「有錢人專屬」 勞動部焦點訪談揭露2.9萬至3萬可負擔

台灣正式開放家中有1名12歲以下孩童，就可以申請外籍家庭幫傭，勞動部政務次長李健鴻表示，目前有資格申請的家庭約144萬戶，其中有「特殊需求」的家庭達6萬346人。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕台灣正式開放家中有1名12歲以下孩童，就可以申請外籍家庭幫傭，勞動部政務次長李健鴻表示，根據衛福部數據，目前有資格申請的家庭約144萬戶，但其中有「特殊需求」的家庭，包括罕病、身障、發展遲緩、單親等人數，達6萬346人，先前的焦點訪談中，包括特殊需求孩童家長及一般家長代表，認為每月在2萬9000元至3萬元間是聘請家庭幫傭可負擔的範圍，但最終是否會提出申請，仍會綜合考慮費用負擔、家庭空間、語言文化、信任度等因素。

勞動部指出，自4月13日起，有家庭幫傭需求的家庭，在完成國內求才後，將可申請聘僱外籍幫傭，勞動部將開放受理申請外籍幫傭招募許可。可以申請的家庭，包括家有1名未滿12歲的兒童，每月需繳納就業安定費5000元；其他特殊需求家庭，包括「1名未滿12歲罕病/身障/特境兒童」或「未滿6歲發展遲緩兒童」、「1名未滿12歲兒童+1位身障或單親家長」、「2名未滿12歲兒童，其中1名未滿6歲兒童」、「3名未滿12歲兒童」，每月僅須繳納就安費2000元。

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針對外界擔憂，在「棄重就輕」的選擇下，弱勢罕病等家庭將不易聘請外籍幫傭，勞動部勞動力發展署署長黃齡玉指出，為了照顧弱勢特殊需求家庭，先前在開放80歲免評聘請外籍看護時，就已採取避險措施，讓中重度症家庭權益獲得了保障，此次開放外籍幫傭，將會借鏡上次的經驗，針對高需求的家庭，行政上將採｢優先審查」，也會給予就業安定費差別價格，讓照顧需求高的家庭收費較低、照顧需求低的收取相對較高的費率，初估不會造成太大混亂。

李健鴻指出，根據去年進行的焦點訪談，對於這些有需求的家庭代表，包括特殊需求孩童家長及一般家長，多表示每月可負擔的價位區間，約在2萬9000元至3萬元間，因此規劃時，參考社福類移工薪資及雇主應負擔的就業安定費、膳食住宿等成本，初估應與此區間相去不遠。

根據內政部、衛福部的數據，外籍幫傭申請新制實施後，有資格申請的家庭約144萬戶，其中有特殊需求家庭的戶數與人數有多少？李健鴻揭露，包括罕病、身障、發展遲緩、單親等人數達6萬346人，因此，希望能優先協助這些家庭，讓這些父母可續留職場，「他們也是勞工」。

不過，屆時是否會有多少申請量？李健鴻強調，新制只是「多一種選擇」，這些家庭同時還需考慮費用負擔、家庭空間夠不夠、語言文化信任度等綜合因素，預期申請案件將會是漸進式的提出。

至於外籍幫傭申請新制預估可為生育率或女性勞參率提高帶來多少幫助？李健鴻表示，生育率高低涉及因素太多，不是這個外籍幫傭申請新制的政策目標及考量重點；婦女勞參率也已有眾多政策給予協助，同樣不是這個政策關注的問題。

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