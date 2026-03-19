台灣神隆強化台灣市場布局 響應政府藥品供應韌性政策

神隆今年將聚焦三大業務。圖右二為台灣神隆總經理盧麗安。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕原料藥廠台灣神隆（1789）今日召開法說會，今年將持續聚焦三大業務，並將鞏固台灣市場布局，依循國家藥物政策強化在地供應韌性。

面對全球醫藥供應鏈重組、地緣政治風險升溫及重大疾病醫療需求持續攀升，台灣神隆表示，公司作為具備全球法規認證與高端製藥技術的本土企業，在台灣已建構有完整串聯原料藥至製劑的製造鏈，展現穩定且高度整合的在地供應優勢。目前亦規劃於台灣陸續推動多項藥品藥證申請，主動響應政府強化國產藥品供應韌性的政策方向，致力成為支撐台灣藥品穩定供應的重要在地夥伴。

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此外神隆表示，2026年將持續聚焦自有原料藥、自有製劑與委託研製服務三大核心業務，打造穩健且具成長動能的營運結構。自有原料藥業務方面，將維持健康價量關係，以穩固既有業務基礎，並持續優化產銷與產能配置，以更具彈性地應對市場價格競爭，並且策略性拓展新市場與新客戶。

自有製劑業務方面，將逐步聚焦高價值藥械組合產品，並鎖定腫瘤、血液、代謝、中樞神經等治療領域，持續推進多項產品實現藥證布局，其中2026年初已完成新增減重藥物的美國藥證申請，使審查中藥證累積到四個。

委託研製業務方面，將聚焦胜肽、類固醇與細胞毒性藥物等高附加價值產品領域，善用產能與技術優勢，持續提升研發與製造能力，同時台灣神隆亦將積極擴大業務觸角，爭取新藥公司合作機會及擴增代工品項與多元客戶群，進一步提供更完整的一站式整合服務。

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