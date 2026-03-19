北京喊提振消費只是「空頭支票」 專家看衰全說了

日前中國公布新的五年計畫，喊話要大力提振消費。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日前，中國公布新的五年計畫，喊話要「大力提振消費」，帶動消費明顯成長。然而，專家看衰直指，提振消費恐怕只是北京的1張空頭支票，當低薪、不穩定就業與人口下滑持續惡化，民眾連基本生活安全感都難以建立，又如何敢花錢。華麗政策背後，真正的經濟危機，正在失控擴大。

J Capital Research創辦人楊思安（Anne Stevenson-Yang）於《紐約時報》專欄指出，如果要在中國找一個類似「羅馬焚城時尼祿還在彈琴」（指領袖置人民的生命財產於不顧）的對照，那可能就是中國最新的5年規劃。這份描繪未來經濟策略的政策藍圖，已於12日在北京由全國人民代表大會通過。其中第15章「大力提振消費」宣稱，中國消費者終於將開始賺得更多、花得更多。

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這項承諾，北京已經說了超過20年，其重要性遠不只在中國本身。如果中國消費者開始增加支出，將有助於降低經濟對出口的依賴，目前中國透過大量出口商品充斥全球市場，形成龐大貿易順差，也與美國等貿易夥伴產生持續摩擦。

然而，在這份新計畫下，情況很可能不會改變。政策大致仍延續過去路線，優先發展出口導向產業與科技，而非真正打造以消費為主導的經濟。

文章指，即使中共領導層有意促進消費，仍面臨多重結構性障礙，包括勞動市場充滿不穩定、低薪工作、人口快速老化與萎縮，以及社會安全網薄弱，導致民眾傾向儲蓄以備不時之需。

事實上，與過去數十年相比，中國民眾如今更沒有大肆消費的意願。許多人在網路上表達對收入下降與就業困難的焦慮。2025年平均月收入僅略高於500美元（約新台幣1.6萬元），失業率則高居不下。問題的根源，在於中國勞動市場的結構性轉變。

楊思安指，自2010年代初以來，全球競爭加劇、自動化發展、疫情期間大量企業倒閉、經濟成長放緩，以及長期的房地產低迷，共同導致數百萬製造業與建築業工作消失。大量勞工被迫轉入服務業，但該領域通常技能要求較低、薪資也較低。

中國目前估計約有2億人，也就是至少四分之一的勞動人口，從事不穩定的「零工經濟」工作。根據去年一項研究，近一半零工勞工幾乎沒有社會保障，包括醫療、退休金、失業保險、住房與育嬰福利，而政府對社會服務長期投資不足，更加劇了這個問題。科技進步讓企業能精準掌握需求並快速招聘與解雇員工。

同時，中國的戶籍制度也加劇了勞工的不安全感。該制度限制民眾在戶籍地以外取得教育與醫療等公共服務，等於確保來自農村的人口持續以低成本勞動力支撐北京、上海、深圳等大城市。雖然改革呼聲已持續數十年，但若取消制度，將使城市承擔龐大社會福利成本，因此改革遲遲未能落實。在這樣的基礎上，很難建立強勁的消費經濟，而未來前景也不樂觀。

此外，已持續5年的房地產危機，使許多屋主背負無法出售房產的房貸。新家庭通常是住房、家電與汽車消費的主要動力，但中國結婚率下降、生育率降低，2025年人口連續第四年減少，出生人數更創下1949年中共建國以來新低。人口減少，意味著消費者也在減少。

更深層的問題在於，中國共產黨是否真的願意讓消費者在經濟中扮演更重要角色，還是僅僅提出空泛承諾以安撫批評者。多年來，中國消費支出占GDP比例一直維持在40%以下。政府近年雖推出刺激消費政策，但多半是針對家電、電子產品與汽車的補貼與折扣，這些措施主要促進企業銷售，卻未真正改善一般民眾的生活狀況。

若要真正提高消費在經濟中的比重，意味著需將更多收入分配給家庭，削弱政府對資源的掌控，而這正是中共不願輕易讓步的部分。

在美國與歐洲，政府通常透過減稅、現金補助或強化社會福利來刺激消費；但中國則主要透過企業來管理經濟，將資金導向企業、提供補貼，藉此推動產業政策。

若真的要大幅提升消費者角色，就等於要將資源從政府轉向民間，減少可用於科技產業等戰略發展的資本，而這些正是中國與美國競爭、自主科技發展的關鍵。

此外，中國出口體系的成功，也降低了政策轉向的動機。雖然貿易順差帶來國際摩擦，但同時也為中國帶來大量外匯收入，並在電動車、太陽能、電池、船舶等領域展現出口優勢，強化國內外對中國經濟實力的印象。

中國政府表示，新五年計畫將帶動消費明顯成長。但更可能的結果是「維持現狀」：更多低價中國商品湧入全球市場，對新興經濟體形成更大壓力，中國對外進口減少，以及與全球的摩擦持續升高。

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