去年非典就業79.9萬人 占比6.86％創13年新低

主計總處公布2025年10月非典型工作者共79.9萬人、年減5千人。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布「人力運用調查」，2025年10月非典型工作者（部分時間、臨時性或人力派遣）共79.9萬人、年減5千人或0.71%，非典型工作者占全體就業人數6.86%、創近13年以來新低。主計總處表示，非典型工作者中，部分工時增加，臨時性或人力派遣則減少，整體非典型就業朝好的方向發展。

根據主計總處調查，2025年10月就業人數1163.5萬人、年增5.5萬人。就工作類型觀察，屬非典型工作者計79.9萬人、占6.86%，占比為2013年以來最低；其中，就工作時間觀察，部分時間工作者計44.3萬人或占比3.81%，延續成長趨勢，且占比為2006年統計以來最高；就工作型態觀察，臨時性或人力派遣工作者計56.6萬人或占4.86%，人數及占比均持續減少。

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主計總處國勢普查處副處長譚文玲說明，15至24歲青少年族群中，有68.76%因須兼顧學業導致工作時間受限，傾向選擇部分工時，部分婦女也因須照顧家庭而選擇部分工時工作；因此，非典型工作者中，部分工時持續增加，臨時性及人力派遣則續減，這是好的現象。

至於從事非典型工作的主因，以「職類特性」（指該工作多具臨時、短期等工作特質，如營建工）計28.5萬人或占35.69%較多，但年減2.66個百分點；「偏好此類工作型態」計17.3萬人或占21.68%，年增5.54個百分點。按性別觀察，女性從事非典型工作原因以「兼顧家務」占34.8%為主，男性則以「職類特性」占56.19%為主。至於因「找不到全時、正式工作」而非自願從事者降至6.23%，續減0.98個百分點。

另，非典型工作者中想改做全時、正式工作者計6.7萬人或占8.42%，年減4.54個百分點。觀察各性別及年齡別非典型工作者中，想改做全時、正式工作以男性及25~44歲者占比較高，分別為8.95%及10.92%。

2025年10月失業者則為40.4萬人，找尋的職業以「服務及銷售人員」計9.3萬人或占22.97%最多，「技術人員」8.2萬人或占20.37%次之；尋職過程中曾遇就業機會者計13.1萬人或占32.51%，年減1.6萬人或10.52%，未接受該機會的原因以「待遇不符期望」占65.1%為主；未遇就業機會者計27.3萬人或占失業者67.49%，年增2萬人或8%，原因以「待遇不符期望」及「找不到想要做的職業類別」為主，分別占31.92%及25.76%。

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