月靠年金過活！83歲老婦因兒1句「我照顧你」得救 4個月後卻陷慘況

日媒以真實案例，親子同住雖可能帶來照護上的便利，若金錢關係不清，容易從互相扶持轉變為依賴甚至壓迫。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在高齡社會中，「與子女同住」常被視為老後的安全選項。然而，日本一名83歲老婦每月13萬日圓（約新台幣2.6萬元）的退休年金生活，原本因兒子1句「我來照顧你」而決定搬離獨居生活，竟成為失控的開始。短短4個月後，她被步步逼出積蓄，甚至連存摺、提款卡都差點失守，面臨與子女同住最不堪、也最真實的一面。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，83歲的光子（化名）自丈夫過世後長年獨居，靠每月約13萬日圓的年金維持生活。雖不寬裕，仍能支付房屋稅、水電費與日常開銷，過著節儉生活。

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轉折發生在一次在家跌倒後。雖未骨折，但她的行動力下降，對日常生活的不安逐漸增加。此時，住在鄰近地區、57歲的長子浩司（化名）主動提出同住邀請，表示「不用再一個人撐，我會照顧你」，讓光子深受感動，決定搬到兒子租屋處同住，原有房子則暫時保留。

同住初期，兒子確實協助接送就醫、陪同購物，讓光子一度認為選擇正確。然而數個月後，情況逐漸出現變化。由於浩司從事非正式工作，收入不穩，他開始頻繁抱怨生活開銷沉重，並向母親要求提高生活費。

光子原本每月提供約3萬日圓（約新台幣6千元），之後被要求增加至5萬日圓（約新台幣1萬元），甚至被要求負擔更多伙食費。隨著時間推移，兒子更提出「告知年金入帳時間」、「由他管理存摺」等要求，甚至希望母親交出提款卡。

光子坦言，自己原本是被照顧的一方，卻不知不覺變成支撐兒子生活的人。隨著金錢壓力升高，家庭氣氛也逐漸緊繃，她開始不敢提出醫療與照護需求，甚至連必要開支都變得猶豫。直到光子就診醫院的社工介入，那時，她痛哭表示，自己才第一次意識到，有些界線是不能簡單地說「沒辦法，因為我們是一家人」就跨越的。

專家也指出，親子同住雖可能帶來照護上的便利，但若金錢關係不清，容易從互相扶持轉變為依賴甚至壓迫。建立明確的財務分工與善用社會資源，才是保障高齡生活品質的關鍵。

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