易威董座親上火線 強調整併健亞對雙方有加成效益

易威董事長林翰飛。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內藥廠易威（1799）與健亞（4130）整併，遭到市場派強生（4747）反對，今日易威董事長林翰飛親上火線說明合併案對兩家公司的正面效益，強調五年內健亞的營收有望倍增，希望股東支持合併案。

林翰飛表示，未來兩家公司在既有發展基礎上，透過多年布局，推動「台灣研發×美國市場」之跨區域營運模式，建構具國際競爭力之製藥平台。透過台美兩地優勢整合，形成高度互補之產業結構，並強化整體國際競爭力。

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在產品研發方面，將整合研發資源，提升開發效率與技術資源整合；製造方面，建立台美分工體系（台灣研發製造×美國高附加價值產品）以降低成本、優化整體毛利結構；市場面則將健亞產品導入美國市場，易威產品拓展台灣市場，實現市場實質擴張；技術平台則建立高門檻競爭優勢，包含長效針劑（LAI）與控釋與改良劑型。

林翰飛進一步表示，未來雙方整合完成後，預期將帶來具體且可實現之財務與營運效益，包括透過台美市場之雙向擴張帶動營收成長，藉由產品結構升級與製造效率優化提升整體毛利率，同時整合雙方研發資源以避免重複投入、提升研發效率，並透過管理整合與資源共享進一步優化整體營運效能。且目前易威與健亞有多個品項正在研議共同開發與技術移轉，預期於整合完成後即可迅速發揮綜效。

展望未來，林翰飛指出，易威將持續深化高技術門檻產品之布局，並推動跨區域整合平台之擴展，包括持續強化505（b）（2）與困難學名藥產品管線、建立跨區域開發與製造之協同模式、擴大台美整合平台規模與產品輸出能力，公司將以整合平台為核心，建立高效率與產出之製藥平台，推動長期穩健成長，為股東創造價值。

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