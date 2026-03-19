伊朗狂炸不忍了？CNBC曝波灣國家被打到快崩潰 耐心耗盡

伊朗攻擊阿聯，導致富查伊哈港出口碼頭發生大火。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕CNBC指出，伊朗的攻擊正將波斯灣國家推向崩潰的邊緣，迫使它們在克制和報復之間做出選擇。分析人士表示，波斯灣國家的耐心正在耗盡，當前的外交和防禦模式不可能也不會永遠持續下去，目前波斯灣國家現在可能正在權衡何時、何地以及如何從中立轉為進攻。

報導說，2 月底以來，伊朗對美國和以色列的轟炸進行報復性打擊，伊朗的鄰國屢次成為伊朗無人機和飛彈的攻擊目標。

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本週，伊朗鄰國遭受的最新升級發生在以色列襲擊伊朗南帕爾斯（South Pars）天然氣田之後，德黑蘭對卡達拉斯拉凡（Ras Laffan）全球最大液化天然氣設施，發動報復性襲擊。

從卡達、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國到巴林、阿曼和科威特，波灣國家對伊朗屢次襲擊其能源基礎設施的回應是必須付出代價，重申對這些襲擊不能置之不理，但到目前為止，它們還沒有進行報復。

分析人士表示，這種外交和防禦姿態不可能也不會永遠持續下去，並指出波斯灣國家現在可能正在權衡何時、何地以及如何從中立轉向進攻。

報導指，波斯灣國家的耐心正在耗盡，沙烏地阿拉伯外交大臣Faisal bin Farhan Al Saud 週四警告說，對伊朗襲擊沙烏地阿拉伯及其鄰近波斯灣國家的容忍度是有限的。他說，「波灣國家展現出的耐心並非無限，他們（伊朗人）能堅持一天、兩天、一周嗎？我不會下斷言。」

分析家指出，隨著伊朗繼續襲擊波斯灣地區的關鍵基礎設施，波斯灣領導人面臨艱難的抉擇。風險情報公司 Verisk Maplecroft 首席中東分析師 Torbjorn Soltvedt稱，波斯灣領導人面臨的決定主要有兩個選擇，要嘛加倍投入外交和防禦措施，要嘛轉向進攻削弱伊朗發動襲擊的能力，無論何種選擇都存在重大風險。

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